الفتلاوي لـ/نينا/: الوضع الاقتصادي يدق ناقوس الخطر وادعو الى حصر الامور الاقتصادية والمالية بيد الدولة

2020/09/30 | 09:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ دعا النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الى حصر الامور الاقتصادية والمالية بيد الدولة.وقال الفتلاوي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "الوضع الاقتصادي في البلاد يدق ناقوس الخطر والاموال مسيطرة عليها من قبل بعض الجهات"، مبينا ان "الاقتراض من المصارف ليس حلا وسياتي الى البلاد بالافلاس".واضاف ان "العراق يمتلك موارد كثيرة وكبيرة ممكن ان تغطي كل هذه الاشكاليات الموجودة"، متسائلا "اين تذهب اموال الاتصالات واين تذهب اموال الضرائب والمطارات واموال الاقليم واين اموال منافذ حدود الاقليم".وشدد الفتلاوي على "ضرورة ان تكون هناك ادارة صحيحة للدفة الاقتصادية في البلاد"، داعيا الى "حصر الامور الاقتصادية والمالية بيد الدولة".واكد ان "الوضع الاقتصادي يدق ناقوس الخطر"، لافتا الى انه "لو كانت هناك ادارة صحيحة وبناء موازنة عراقية حقيقية فالعراق لن يواجه مثل هذه الازمة ابدا".وتابع ان "حلول الازمة المالية موجودة ولكن تنقصها الارادة والادارة الحقيقية"، موضحا ان "ما يحدث الان هو بسبب الفساد"./انتهى10

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