مقتل ارهابي واصابة اخر وتدمير 4 مضافات في وادي ابو شحمه بكركوك

2020/09/30 | 09:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ قتلت قوات الشطة الاتحادية ارهابيا واصابت اخر ودمرت 4 مضافات في وادي ابو شحمه بكركوك .وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية نفذت واجب تفتيش وتطهير في وادي ابو شحمه بناحية الرشاد بكركوك ، حيث جرى خلال العملية تبادل لإطلاق النار ، وتم قتل ارهابي وإصابة إرهابي اخر وتدمير 4 مضافات بداخلها قنابر هاون وملابس عسكرية ومواد غذائية./انتهى9

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