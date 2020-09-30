الرئيس مام جلال.. حقائق ومواقف تاريخية

2020/09/30 | 09:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص كلمة مام جلال خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المعارضة العراقية في لندن

افتتح عدد من قادة فصائل المعارضة العراقية أعمال مؤتمرهم في لندن في 13/12/2002، يوصف بأنه أكبر وأهم مؤتمر معارض للرئيس العراقي صدام حسين خلال عقد من الزمن، والمخصص لمناقشة مسودة اتفاق على ما وصفوه بمرحلة ما بعد صدام حسين، على أساس حكم فدرالي في العراق.



وشارك في المؤتمر أكثر من 370 من ممثلي المعارضة العراقية.

وألقى الامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني مام جلال طالباني كلمة فيما يأتي نصها:

أيها الحفل الكريم

اعتذر لانني أبلغت صباح اليوم بان لي كلمة في الجلسة الافتتاحية لذلك مجبر على الارتجال.

أحيي جميع الحاضرين في هذا المؤتمر التاريخي الهام الذي اعتقد انه واتمنى انه سيتوج مؤتمراتنا السابقة باكليل من الحقائق والوقائع التي تساهم في ارساء العراق الجديد عراق ما بعد الدكتاتورية على اسس الديمقراطية وحقوق الانسان والفيدرالية وحق المواطنة المتساوية والتعددية.

ان هذا المؤتمر هام رغم ان بعض الاخوة لم يكونوا راضين عنه ولم يأتوا معنا الى هذا الاجتماع الا ان قوى اساسية هامة وعاملة وفاعلة على ارض الوطن وقوى هامة ايضا خارج الوطن تشترك في هذا المؤتمر مما يعني ان هذا المؤتمر هو مؤتمر عراقي حقيقي يعبر عن ارادة الشعب العراقي في التحرر من الدكتاتورية التي تسلطت بالقهر والارهاب على رقاب شعبنا وجلبت للعراق كوارث ومآسي لا حد لها في التاريخ منذ عهد هولاكو الى يومنا هذا، فرحيل هذا النظام الدكتاتوري الملطخة اياديه بدماء مئات الالوف من العراقيين هذا النظام الذي شن حرب ابادة على الشعب الكوردي ومن ثم شن حربا ظالمة على الجارة العزيزة ايران التي ساعدت الشعب العراقي في المحن وفي الايام الصعبة ثم شن حربا ظالمة على الكويت وكان ذلك جزاء سنمار يعطى للشعب الكويتي الذي أغدق الاموال والمساعدات على النظام الدكتاتوري حتى في حربه الظالمة ضد الجارة ايران.

ان هذا النظام جلب من الكوارث والمآسي للشعب العراقي ما هدد وحدته، فالعراق مقسم الآن عمليا وشعبه يعاني من أبشع انواع الاضطهاد ولذلك فان مهمتنا الاساسية هي اعادة توحيد العراق، اعادة توحيد العراق شعبا وارضا وكيانا وفي رأينا ان العراق الموحد لن يستطيع ان يتقدم ويزدهر الا اذا اقيم على اساس الديمقراطية والفيدرالية، هنا اود ان اقف قليلا على الفيدرالية، الفيدرالية جاءت تاريخيا لاعادة او لتوحيد الاقاليم ضمن وطن واحد ودولة واحدة والفيدرالية هي نظام حديث متطور للادارة، والفيدرالية اليوم تمارس من قبل حوالي (70) بلدا في العالم، فالفيدرالية لا تهدد الوحدة الوطنية بل تعزز الوحدة الوطنية، والفيدرالية تعني تطبيق الديمقراطية وممارستها من قبل الجماهير والفيدرالية تعزز الوحدة العراقية وتعزز الاخوة بين الكورد والعرب والتركمان والآشوريين في وطن مستقل موحد ذي سيادة لذلك فلا خطر على العراق الا من الدكتاتورية المتسلطة على رقاب الشعب العراقي وما يشاع الآن من قبل أبواق النظام حول هذا المؤتمر هو خير دليل على اهمية هذا المؤتمر وعلى دوره التاريخي الذي نتمنى ان نلعبه بشكل جيد وان يخرج هذا المؤتمر بصفوف موحدة وبنداءات الى الاخوة الذين لم يشتركوا معنا ليعودوا الى وحدة الصف معنا وليتعاونوا معنا في تحقيق وانجاز قرارات المؤتمر التي نرجو ان تكون قرارات صائبة واقعية متجاوبة مع متطلبات انقاذ العراق وتوحيد قوى الشعب العراقي وبالتالي من اجل عراق مستقبلي عراق الديمقراطية والفيدرالية والتعددية عراق العرب والكورد والتركمان والآشوريين عراق المسيحيين والمسلمين عراق الشيعة والسنة عراق الجميع حيث لا تمييز بين العراقيين حيث لا تمييز قومي ولا تمييز طائفي وحيث يكون الحكم المركزي حكما للجميع يساهم فيه جميع العراقيين حسب درجات امكانياتهم وطاقاتهم وخدماتهم للشعب العراقي، لاشك ايتها الاخوات وايها الاخوة انكم تعلمون ان اخوتكم الكورد ساهموا دوما في تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وفي تعزيز وحدة المعارضة العراقية وتاريخ المؤتمرات العراقية خير شاهد على الدور الذي لعبه الكورد في توحيد المعارضة وحبذا لو عقد مؤتمركم هذا في كوردستان كما طالبت القوى الاساسية الكوردستانية بذلك ولكن الظروف عرقلت تحقيق هذه الامنية.

ان الكورد اخوتكم في الوطن وفي الدين وفي المستقبل ولكنهم يتوقعون منكم ايضا تأييد امانيهم المشروعة ورفع المظالم عنهم وانهاء سياسة التطهير العرقي التي طبقت بحقهم ارجوكم وخاصة من الاخوة المسلمين الاسلاميين ان يتذكروا ان الحكم الدكتاتوري اساء للاسلام كثيرا عندما استعمل كلمة الانفال في حرب ابادة ظالمة ضد الشعب الكوردي حرب ادت الى اختفاء اكثر من (200) الف مواطن من النساء والرجال والاطفال لم يرتكبوا ذنبا ولم يقدموا الى محكمة وانما دفنوا احياءا في صحاري لا لسبب الا لكونهم كورد، ايها الاخوة الكرام ان اخوتكم الكورد يسهمون في هذا المؤتمر بأمل انجاح هذا المؤتمر وكانوا من البداية والى الآن وسيكون الى النهاية مستعدين لتقديم جميع التضحيات والتسهيلات من اجل انجاح هذا المؤتمر، فانجاح هذا المؤتمر هو انجاح لمهمة انقاذ العراق، انجاح للوحدة الوطنية العراقية الحقيقية، انجاح لوحدة صف المعارضة العراقية، نحن لا ندّعي اننا نمثل جميع المعارضة وندرك ان هنالك قوى خارج هذا المؤتمر قوى ناضلت ضد الدكتاتورية وقدمت الشهداء من أجل الوطن ومن أجل تحقيق الاهداف التي نناضل جميعا من اجلها قوى تتحالف مع بعض القوى الموجودة في داخل هذا المؤتمر ولكننا ايضا نلوم بعض الاخوة الذين هاجموا المؤتمر بشكل ظالم وغير واقعي، فالخلاف يجب ان يبقى بشكل حضاري بين اطراف المعارضة وبين الاحزاب العراقية حتى اذا اختلفنا على المؤتمر او على اساليب العمل، فيجب ان يبقى هذا الخلاف ضمن الاطار الاخوي من اجل تعزيز الوحدة الوطنية ومن اجل تعزيز وحدة المعارضة لا تبادل الاتهامات الظالمة او استعمال الكلمات غير اللائقة.

اننا واثقون ان هذا المؤتمر سيعمل ويجاهد من اجل تحقيق الاهداف التي رسمتها اللجنة التحضيرية له منذ البداية ومنها الخطاب السياسي الموحد للشعب العراقي، نرجو ان يكون هذا الخطاب واقعيا، ان يكون هذا الخطاب يمس قلوب وعقول العراقيين جميعا ويلاحظ الحقائق الموجودة على الساحة في العراق وخاصة يجب ان ندرك ان هنالك قوى هائلة معارضة للنظام الدكتاتوري داخل الوطن لم تستطع ان تنظم نفسها كما يجب او ان تشترك معنا في هذا المؤتمر التاريخي المهم لذلك يجب ان نتذكر وان نحسب لهم الحساب في القرارات بانه هنالك قوى وهنالك مجاهدين ومناضلين داخل الوطن، هم ايضا سيلعبون دورا هاما في التغيير الديمقراطي الشامل المنشود، نحن نرغب ان يكون هذا التغيير الديمقراطي الشامل من قبل القوى العراقية المؤمنة بها ولكننا يجب ان نكون واقعيين ونقر بان عقودا من الزمن مرت والعراقيون يقدمون التضحيات والشهداء ولم يستطيعوا تغيير النظام وذلك لان القضية العراقية تدولت.

فمن هذا المنطلق ومن منطلق القرارات الدولية الشرعية لنا الحق ان نطالب بدعم اقليمي ودولي لتحرير العراق وعلينا ان لا نخجل من ان هذا الدعم وهذا الاسناد للقضاء على الدكتاتورية والاتيان بحكم ديمقراطي برلماني تعددي فيدرالي هو اسناد لنضال شعبنا واحقاق للحقوق وتطبيق للمبادئ في العلاقات الدولية التي تؤمن بحقوق الانسان وخاصة لقرار (688) الصادر من مجلس الامن، نحن نحتاج الى التسامح والتغاضي عن كثير من الامور الصغيرة او الهامشية او الغير الاساسية من اجل تحقيق الوحدة الوطنية العراقية ومنها وحدة المعارضة لذلك انا ادعو الجميع الى العمل بروح المسؤولية الوطنية، المسؤولية العراقية من اجل انجاح هذا المؤتمر ومن اجل ان نخرج من هذا المؤتمر بقرارات صائبة وصحيحة وان نبرهن للعالم بان المعارضة العراقية تستطيع ان تتوحد في العمل والاساليب النضالية مثلما هي موحدة في الاهداف.

أتمنى لكم جميعا النجاح واشكر جميع الذين حضروا واشكر مندوبي الدول التي حضرت والتي ارسلت مندوبيها ومنهم مندوبو الولايات المتحدة الامريكية والكويت والدول الاخرى التي ارسلت وفودها، وكذلك اشكر الدولة المضيفة لنا التي استعمرتنا كثيرا والتي اعادت لنا بعض حقوقنا في هذا الاجتماع .

واشكركم جميعا، وفقكم الله لما فيه خير العراق وشكرا جزيلا.

تحرير العراق سهل ولكن حكم العراق صعب

نص كلمة مام جلال في اجتماعات لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة من مؤتمر لندن

افتُتح في مصيف صلاح الدين القريب من مدينة اربيل ، اجتماع موسع لفصائل المعارضة العراقية في 26/2/2003 وتولى الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني جلال طالباني ادارة جلسات المؤتمر بمشاركة 58 عضوا من اصل 65.

وقد ألقى مام جلال الامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كلمة هذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

أيتها الاخوات..



أيها الإخوة..

أحييكم بحرارة متمنيا لكم طيب الاقامة, في ربوع هذه البقعة المحررة من عراقكم, من كوردستان العراق, وداعيا لكم بالنجاح في انجاز مهامكم الوطنية, مهام انجاح اجتماعات لجنة التنسيق والمتابعة في التعبير عن الارادة الوطنية العراقية الحرة, في التحرر من الدكتاتورية, واقامة البديل الديموقراطي البرلماني الفيدرالي في عراق موحد ومتحد, ومستقل وكامل السيادة الوطنية, وكذلك في انتخاب القيادة السياسية المطلوبة, لإدارة نضالاتنا المتنوعة والمتعددة, وانتخاب سائر اللجان المطلوبة, لإنجاز قرارات مؤتمرنا العتيد في لندن, واسمحوا لي ان اتوجه بالتحية والشكر الجزيل لصديق شعبنا الفاضل الدكتور زالماي خليل زاد, ولزملائه الذين تجشموا عناء السفر ومشاق الطريق, للوصول الى هذا الاجتماع الهام, وعن طريقه اتوجه بالشكر والتحية لرئيسه, رئيس اكبر دولة في العالم, السيد جورج دبليو بوش, الذي ارسله مندوبا وسفيرا فوق العادة, ليبلغنا وعن طريقنا لشعبنا, بأن الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على الاستجابة لنداء شعب العراق في التحرير والديموقراطية, وشكرا لفهم هذه الحقيقة..



ان التحرير والديموقراطية وجهان لعملة واحدة, فلا ديموقراطية بدون تحرر, بدون تحرير الشعب والوطن من الدكتاتورية, ولا تحرير حقيقيا بدون البديل الديموقراطي, البرلماني, الفيدرالي, لهذه الدكتاتورية المتسلطة على شعبنا, لقد كان بودنا ان يتم تحرير واقامة الديموقراطية بأيد عراقية خالصة, وقدم شعبنا على طريق التحرر والديموقراطية مئات الآلاف من الشهداء والتضحيات الجسام, وتحمل من الاوزار والمصائب والويلات والكوارث ما لا يوصف, ولا يقارن بغيرها من جرائم الطغاة والعتاة, ولكننا لم نستطع مع الاسف الشديد تحقيق هذه المهمة المقدسة بأيدينا, ولعل من اهم الاسباب تعاهد ومساعدة الدول الكبرى في العالم ودول المنطقة عدا سوريا لهذه الدكتاتورية الآثمة, بحق الشعب والوطن.

واليوم عندما تتبدل السياسات وتتحول لصالح شعبنا ضد الدكتاتورية, فلابد لنا ان نرحب بها وان نتحاور معها ونتفاعل معها, لتحقيق الهدف المزدوج, التحرير والديموقراطية, وليست هذه هي المرة الاولى التي تقوم بها دولة كبرى بتحرير البشرية من الدكتاتورية المتسلطة على رقاب الشعوب, بالنار والحديد, ففي الحرب العالمية الثانية حررت قوات الحلفاء دول المانيا وفرنسا وايطاليا واوربا واليابان من الفاشية والنازية, ولكن التحرير يعني في تقديرنا تخليص الشعب العراقي من الدكتاتورية واستعادة حقه في تقرير مصيره بنفسه, واقامة المجتمع المدني الديموقراطي, والحكومة العراقية البرلمانية والديموقراطية, واختيار الشعب العراقي وحده نوع النظام الاجتماعي والسياسي وترتيب اوضاعه الداخلية, لذلك فمع تكرار الشكر الجزيل للصديق زالماي ورئيسه المحترم, جورج دبليو بوش, ولكل الاصدقاء الأمريكان في الكونطريس والاعلام والوزارات الأمريكية المختلفة ودوائر الفكر والتحليل, لابد لنا نحن العراقيين ان نعرب عن قناعاتنا ورؤيتنا العراقية لمستقبل وطننا وشعبنا.

إذن اسمحوا لي ببيان وجهة نظر الاتحاد الوطني الكوردستاني حول جملة من القضايا الهامة التي تشغل بالنا, اولا التحرير والديموقراطية, نحن نعتقد ان التحرير والديموقراطية وجهان لعملة واحدة, والحكم الوطني الديموقراطي العراقي المستقل هو المطلوب بعد التحرير, عراق ديموقراطي برلماني فيدرالي, لماذا؟ لأن حرصنا على الوحدة الوطنية العراقية, وصيانة هذه الوحدة العراقية يتطلب منا ان نفهم حقيقة المجتمع العراقي وتركيبته, وبالتالي ان نفهم ان الوحدة العراقية الحقيقية لن تصان ولن تزدهر الا اذا اقيمت على اربعة اركان اساسية, الديموقراطية, حقوق الانسان, الفيدرالية, وحق المواطنة المتساوية, بمعنى ان جميع العراقيين عربا وكوردا, مسلمين ومسيحيين, سنة وشيعة, تركمانا وآشوريين وكلدانا, متساوون كمواطنين, هم ليسوا رعايا بل مواطنون, لهم حق الاسهام الفعلي والحقيقي في ادارة حكم المركز وفي ادارة حكم الاقاليم ان وجدت.

وبالتالي فنحن نعتقد اننا يجب ان نحمي ونعزز الوحدة العراقية باقامتها على هذه القوائم الاربعة.



ان حرصنا الشديد على هذه الوحدة يجعلنا نتمسك بهذه المبادئ, ثانيا دورنا في تحرير وطننا, لقد بذلنا جهودا كبيرة وناضلنا طويلا وقدمنا التضحيات ومئات الالوف من الشهداء ولكننا وان كنا لم نحقق الهدف النهائي فإننا قطعنا خطوات واشواطا على طريق التحرر والديموقراطية, ان اضعاف النظام العراقي الدكتاتوري الحالي, وعزلته وكونه نظاما منبوذا مكروها من الشعب, هو نتيجة نضالات الشعب العراقي من اقصى الشمال, من زاخو الى البصرة, من الشرق الى الغرب, فهذه الحكومة الهزيلة الآن اصبحت هزيلة بسبب النضالات والضربات التي كالتها لها المعارضة العراقية وجماهير شعبنا العراقي, فيجب ان لا ننسى فضل شعبنا وفضل قوى المعارضة العراقية, ودور قوى المعارضة العراقية في التحرير والديموقراطية, نحن لا نخاف ايضا من بيان صداقاتنا وقناعاتنا وعلاقاتنا العربية والاقليمية والدولية.

نحن كما قرر المجلس الوطني الكوردستاني شركاء للولايات المتحدة الأمريكية في الكفاح ضد الدكتاتورية, ضد الاستبداد, ضد الارهاب, ومن اجل عراق حر ديموقراطي, نحن لم نخجل من بيان هذه الحقيقة, اعلناها باجماع اصوات المجلس الوطني الكوردستاني, ونعلنه اليوم, ولكننا نفهم الصداقة والشراكة بمعنى الاشتراك الفعلي والحقيقي في تحرير العراق, وفي قيادة العراق, وفي ارساء نظامه على الاسس التي بيناها سابقا, فالشراكة غير التبعية, والشراكة واضح ومفهوم, نحن نقيم هذه الشراكة على الاسس العصرية من التفاهم المشترك, والاستقلالية وتبادل المنافع والمصالح المشروعة على اسس مبادئنا وقيمنا الاخلاقية والسياسية والدينية والاجتماعية, ثالثا, سلاحنا في التحرر والديموقراطية هي وحدة قوى شعبنا الاساسية, والداخلية والخارجية, ان قوى شعبنا الديموقراطية والاسلامية واليسارية والقومية والثورية الممثلة في هذا المجلس, في هذه اللجنة, لجنة التنسيق والمتابعة, والموجودة خارج هذه اللجنة, هي القوى المطلوب منها ان تتلاحم كفاحيا وان تشكل وحدة حقيقية في النضال من اجل تحقيق هذه الاهداف, نحن نعتز بكوننا نمثل قسما كبيرا من الشعب العراقي, واحزابا هامة وقوى فاعلة, ولكننا نعترف بحقيقة وجود اطراف اخرى وقوى اخرى خارج هذه اللجنة, وقوى في داخل الوطن, في داخل الحكم, في داخل الجيش, في داخل المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة, تعارض وتناضل ضد هذه الدكتاتورية, فيجب ان نرحب بها ونستقبلها بالاحضان والقبل, عندما تحين الفرصة لها لبيان رأيها ومشاركتها ايانا في النضال المقدس من اجل التحرير والديموقراطية..

انني، استميحكم عذرا، وأسمح لنفسي، ان ادعو باسمكم الاحزاب والقوى الغائبة عن هذا الاجتماع ادعوها الى الاسهام معنا، او الاشتراك معنا في هذه اللجنة، فان لم يكن ذلك ممكنا، فان التنسيق والتعاون معنا بصيغ ممكنة، وبصيغ مختلفة، وكذلك انني ادعو القوى الفاعلة داخل الوطن، داخل المناطق المحتلة من قبل الديكتاتورية، ادعوها سواء اكانت قوى عسكرية او مدنية، سياسية او دينية, اجتماعية او ثقافية، ادعوها الى اليقظة, ادعوها الىاستنهاض قواها، وتعبئتها لساعة تحرير العراق القريبة ان شاء الله.



رابعا: علاقاتنا الاقليمية العربية والدولية، لاشك انكم تعرفون ان المعارضة العراقية قديمة، وخاصة بعد مجيء هذا الحكم العفلقي، توسعت المعارضة في العراق، وقامت المعارضة خلال هذه الفترة بتشكيل لجان وجبهات مختلفة، لكننا يجب ان لا ننسى ان هذه المعارضة وجدت اول ملجأ لها في سوريا، يجب ان لا ننسى هذه الحقيقة، ونحن الآن، نعيش في منطقة محررة من العراق، انه كان هنالك وقت، لم يكن احد في الشرق يستقبلنا، او يسمح لنا، الا سوريا، فلذلك يجب ان نشكر سوريا، حتى اذا اختلفنا معها الآن في موقف معين من النظام الحالي.

يجب ان لا ننسى الافضال، وان لا نقيس الامور بموقف واحد، يجب ان تكون نظرة شمولية جامعة تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، لذلك فنحن نقدر سوريا، ودورها خاصة في زمن الرئيس الخالد حافظ الاسد، لكننا نأمل من اخوتنا في سوريا ان يتفهموا قضيتنا، وان يفهموا حقيقة انه هم الذين كانوا المبادرين الى دعم المعارضة، وارجو ان لا يتغيبوا عنا، او يغيبونا عنهم في مرحلة الحصاد، في مرحلة تحرير العراق، في مرحلة انهاء الديكتاتورية المجرمة، واقامة البديل الديموقراطي المنشود، لقد وجدنا من الدول الصديقة ايضا دعما، كل في مجالاتها، فالجمهورية الاسلامية الايرانية آوت المعارضة العراقية ايضا، والعديد من الاحزاب الموجودة هنا، وجدت عندما طردت من بلادها مأوى لها وملجأ في ايران، وكذلك وجدت القوى غير الاسلامية، القوى الكوردية العلمانية وجدت لها، الحزب الشيوعي العراقي كان موجودا هناك، احزاب قومية عربية وجدت هناك, لكن مع الاحتفاظ بالاستقلالية, فلذلك يجب ان نشكر هذه المساعدات التي قدمتها لنا الجمهورية الاسلامية.

نحن اناس لا ننكر الجميل، ولكننا نعتز باستقلاليتنا، وبفهمنا، وبتصوراتنا الخاصة في مستقبل عراقنا، الذي ننشده، عراقا محررا، ديموقراطيا, وكذلك قدمت الجمهورية التركية مساعدات قيمة لنا، فبدون السماح من قبل الجمهورية التركية لقاعدة انجرليك وللطائرات الأمريكية والبريطانية التي تحميها، لم يكن بالامكان ان نعقد الاجتماع هذا هنا، كنا نعقدها في احد الكهوف او خارج الوطن، ولكننا نعقد الاجتماع الآن، بفضل الدعم الأمريكي البريطاني، التركي، وكذلك تركيا آوت مئات الالوف من المهجرين العراقيين، انني اريد ان اقول لكم حادثة: عندما التقينا ضمن الوفد العراقي وفد المعارضة العراقية، بوزير الخاجية الأمريكي الاسبق جيمس بيكر، قال لنا ما يأتي: عندما زرت المهجرين الكورد في تركيا، وجدت حالة مزرية, وقال لنا: انه في عصر حدث اشياء هامة، كانهيار جدار برلين، والمعسكر السوفياتي، ولكن الحادثة التي هزته، هزته من الاعماق هي تلك الحادثة، مناظر البؤس والشقاء، التي ترسمت على وجوه المهجرين واللاجئين الكورد، بحيث قال انه لم يستطع ان يصمد، ان يمسك نفسه بل من الطائرة خابر الرئيس جورج بوش طالبا منه دعم وانقاذ فهبت الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الحليفة بارسال القوات الى المنطقة الكوردية وتحقيق الملاذ الآمن لنا وطرد القوات العراقية من العديد من المناطق التي نعتبرها الآن محررة من العراق اذا نحن نقدر الافضال والمساعدات اللتي قدمت الينا, ولكننا لسنا تجارا في السياسة نحن اناس مناضلون نناضل من اجل قضيتنا ووهبنا حياتنا وكل ما نملك من اجل تحرير وطننا, وبالتالي من اجل العراق الموحد الديموقراطي المستقل.

نرجو من جيراننا ومن الذين يساعدوننا وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ان يفهموا هذه الحقيقة, نحن نشكر مساعداتهم, نحن نشكر جهودهم, نحن نشكر استجابتهم لنداءاتنا, لكننا نحن في التحليل النهائي عراقيون وطنيون نبني ونريد ان نبني عراقا ديموقراطيا مستقلا, يقف على قدم المساواة مع الآخرين, يتعامل معهم, يتضامن معهم, يتصادق معهم ولكن دون ان يكون هنالك حق لاحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية, نحن قلنا في اجتماع انقرة الاخير, بحضور صديقنا العزيز الدكتور زالماي خليل زاد لاخوتنا الاتراك واصدقائنا الأمريكان, قلنا لهم نحن نؤيد مقولتكم بالحرص على تعزيز وحدة الاراضي العراقية والوحدة العراقية, والاستقلال والسيادة الوطنية, ولكن مفهومنا للسيادة الوطنية للاستقلال الوطني, هو حق الشعب العراقي في تقرير مصيره بنفسه, هو حق الشعب العراقي في اختيار نظامه, هو حق الشعب العراقي في رسم هيكلية حكمه مركزيا, فيدراليا, لامركزيا, هذه امور تعود الى الشعب العراقي, لاخوتنا الايرانيين والترك والعرب حق ابداء الرأي, ولكن ليس حق الفرض علينا, بأن نعمل كذا, وان لانعمل كذا, ولاصدقائنا الأمريكيين حق في الاستشارة, وتقديم المشورة ونشكرهم على ذلك ولكن ايضا مع الاحتفاظ بحقنا, بحق شعبنا العراقي في تقرير مصيره بنفسه, وعلى ارض وطنه, ومع الحرص الاكيد على اقامة احسن العلاقات مع الدول المجاورة..

نحن دائما عبرنا، خاصة نحن الكورد, حيث نتمتع بنوع من الحرية ومناطق محررة مجاورة للدولتين الصديقتين ايران وتركيا عبرنا دائما عن رغبتنا وقمنا عمليا بتنفيذ هذه الرغبة, في صيانة حدود هذه الدول, ومنع التخريب, انطلاقا من اراضي كوردستان المحررة ضد هذه الدول, واستطعنا ان نقنع اخوتنا الكورد الايرانيين بعدم مواصلة ما يسمونه بالكفاح المسلح, ولكن فشلنا في اقناع اخوتنا الكورد الترك, فهم يبدو على شاكلة اخوتهم, ومع ذلك فنحن قاتلنا مع الترك لمنع تحويل المنطقة الى مناطق معادية لهم, اذاً ليس هنالك مبرر للخوف من وجودنا هنا وخاصة نحن العراقيين, وخاصة نحن الكورد اكدنا حقيقة ان الكورد العراقيين معتزون بعراقيتهم, وهم يحرصون على تعزيز هذه الوحدة العراقية, واكبر دليل اخير وليس الاول, هو اننا ساهمنا مساهمة كبيرة في عقد مؤتمر لندن في انجاحه حتى ضحينا بحقوقنا في المقاعد, من اجل نجاح المؤتمر, وكذلك الدليل الآخر هو اننا نتشرف الآن,

ونشكركم على اعطائنا هذا الشرف باستقبالكم في هذه البقعة المحررة من وطنكم كل ذلك دليل على اننا نحن العراقيون وحدويون عراقيون نحن حينما ندعو الى اقامة حكم مركزي ديموقراطي يسهم فيه الجميع نعرف انه سنتنازل عن بعض الحقوق التي لدينا الآن نحن عمليا الآن في حالة شبه استقلال ولكن عندما نعود الى الحكم المركزي ونعود اليه بقرار اجماعي من المجلس الوطني الكوردستاني نثبت ونؤكد ونبرهن على: اولا نحن عراقيون حقيقيون متمسكون بالوحدة العراقية, باننا اخترنا باختيارنا, بارادتنا الحرة, اخترنا العيش مع سائر ابناء الشعب العراقي عربا وتركمانا وآخرين بمعنى انه نحن اقمنا وحدة اختيارية وليست وحدة قسرية الحاقية وكذلك اثبتنا اننا نحرص على اعادة الوحدة العراقية, ونقدم لها ثمنا, بينما الآخرون يكسبون, ارجوكم ان لا تزعلوا مني, وان تفهموني جيدا, نحن الكورد اخوتكم في النضال والجهاد, عندما نعود الى العراق البرلماني الفيدرالي الموحد, نتنازل عن العديد من الحقوق التي لدينا الآن, فنحن مع ذلك نعتز بأننا نكسب عراقيتنا مجددا ونكسب دورنا في الحكم المركزي في العراق, هذه الحقيقة واضحة للجميع, ثم اننا بحكم كوننا وحدويين عراقيين لا نطمح في اقامة دولة كوردية ولو كنا نريد ذلك لما خجلنا, ولما ترددنا في ذلك, انكم تعرفون ايها الاخوة والاخوات.

ان الاحزاب السياسية ليست مجموعة ضباط متآمرين, لهم برنامج يجب ان تدعو اليها هذه البرامج وليتثقف الناس بها, وان يعبأ للقيام من اجلها, نحن, برامجنا, خاصة الاحزاب الكوردية في كوردستان الموجودة هنا, واضحة, برنامجنا عراقي ديموقراطي اولا, ثم كوردستاني, وبالتالي ليس هناك بند واحد في برنامج أي حزب من الاحزاب الكوردستانية يدعو الى دولة كوردية مستقلة, ونحن اعلناها مرارا وتكرارا, وانا اعلنها الآن باسم جميع الاحزاب الكوردستانية بأننا لا نريد اقامة دولة كوردية مستقلة, انما نريد اقامة دولة عراقية ديموقراطية مستقلة, اذن لا مبرر للمخاوف ولا مبرر للتكرار, انا اود ان اقول لكم مسألة, في احد لقاءاتي التي تشرفت فيه بمقابلة المرحوم توركوت اوزال, سألني من هم الذين يقومون بالدعاية لـ PKK؟ قلت: هل اكون صريحا سيادة الرئيس معك؟, قال: نعم, قلت: الصحافة والاعلام التركي, يوميا تنشرون على صفحاتكم الأُول اخبارهم وانصارهم, بحيث كل واحد يقرأ عنهم ويفهم عنهم كذلك, الحقيقة, ان الاعلام الذي يتهم الكورد دائما بالدولة المستقلة, وكوردستان المستقلة, هؤلاء يقومون بالدعاية لا نحن, لذلك نحن نرجو من جميع اخوتنا شرقا وغربا, شمالا وجنوبا, أقصد خارج العراق, ان يتفهموا هذه الحقيقة, وان يتفهموا دورنا في العراق, علاقاتنا العربية ايضا, نحن كنا دائما وابداً حريصين على العلاقات مع الدول العربية, مع كل الدول العربية بدون استثناء, من الجزائر الى السعودية, من مصر الى سوريا, والدول الخليجية, وبذلنا جهودا كثيرة, الاخ مسعود زار الكثير من هذه البلدان, وانا قمت كذلك بزيارة العديد من البلدان, الاحزاب الكوردستانية الاخرى اقامت علاقات مع هذه البلدان, او مع من كان مستعدا لاقامة العلاقة معنا, وكان حرصنا دوما على تعزيز هذه العلاقات العربية الكوردية الموجودة في التاريخ والتي نحتاجها في المستقبل ايضا.

نحن الآن حريصون ايضا على اقامة احسن العلاقات مع الدول العربية ونتفهم دور واهمية هذه الدول وخاصة دولة مثل مصر وكذلك دول الجيران, ولكن كما يقول المثل الكوردي "التصفيق لا يتم بيد واحدة".

ومع ذلك نحن نبذل الجهود وسنواصل بذل الجهود لاقامة احسن العلاقات مع الدول العربية, علاقاتنا مع الدول الاوربية ايضا متطورة وجيدة, ونحن اصبحنا عضوا مرشحا للاممية الاشتراكية, واستعملنا عضويتنا للترويج لأفكارنا, وكان مندوبنا الوحيد لمؤتمر الاشتراكية الدولية الاخير بين حقيقة ان روما حررت من قبل الجيوش الأمريكية لذا ليس لأحد الحق في الاعتراض علينا اذا اتت الجيوش الأمريكية لتحرير بلادنا, وكان الصوت الوحيد من الذين نطقوا بصراحة ووضوح في هذه النقطة, ثم اعقبتها اصوات الاخوة الآخرين من الحزب الديموقراطي الكوردستاني لتأييدنا حتى ادى هذا الموقف الى ان بعض الذين عارضوا على المنصة اتوا فيما بعد الى وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني وقالوا: نحن نوافقكم ولكننا لا نستطيع مثلكم ان نكون صريحين في بيان هذه الحقيقة.

علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية ايضا جيدة.



مرت العلاقة الأمريكية الكوردية بمنعطفات وصعود ونزول, ولا اريد ان انبش الماضي ولكني اريد ان اقول نحن وصلنا الى مستوى جيد من العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية, ونعتز بهذه العلاقات ونحرص على ادامتها وتطويرها وكذلك الاحتفاظ بها مع حقنا في بيان آرائنا ووجهات نظرنا فيما نتفق او نختلف مع الاخوة او مع الاصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية, نقطة اخرى اريد اؤكد عليها وهي ان التجربة الديموقراطية الكوردستانية.



هذه التجربة الكوردستانية رغم ما شابها من عيوب ونواقص داخلية مؤلمة ومحزنة الا انها تجربة ديموقراطية.



لعلكم تعيشون او تمرون في هذه المنطقة توجد تعددية حزبية, عندنا اكثر من المغرب, يوجد 35 حزباً, كل هذه الاحزاب لها جرائدها ومجلاتها وبعض لها راديو وتلفزيون.



وبمساعدة مالية ايضا من الادارتين بعض لها ميليشيات قوات مسلحة, كنت اتكلم مرة مع الاخوة الايرانيين في موضوع الاحزاب الاسلامية قلت لهم: ان الاحزاب الاسلامية في كوردستان العراق, تتمتع بحقوق لم يتمتع بها حزب مسلم في أي بلد حتى في بلدكم.



هناك منظمة تدعى منظمة مجاهدي خلق الثورية, قلت لهم هل تتمتع هذه المنظمة بحق اقامة اذاعة وتلفزيون وقوات مسلحة وبأموال من الدولة.



قالوا: لا قلت: عندنا الاحزاب الاسلامية تتمتع بحق وجود اذاعات وتلفزيون وميليشيا وبمساعدة من الادارتين الكورديتين.



وهكذا اخوتنا التركمان ايضا يتمتعون بحقوق لم يتمتعوا بها طوال تاريخ العراق, انا سأعود الى هذه المسألة, اخوتنا التركمان في بند خاص، ولكنني اقول انني كنت في احدى المناسبات في تركيا قلت لاخوتنا بل ولأختنا في الحقيقة السيدة رئيسة الوزراء ضيلر قلت انتم لماذا لا تدافعون عن التركمان؟ قالت نحن ندافع قلت: اين؟ التركمان اكثريتهم الساحقة موجودون في العراق والعراق يضطهدهم اشد انواع الاضطهاد.



حكم الدكتاتورية في العراق حتى تنكر عليهم كونهم تركمان, واتى طارق عزيز الى عقر داركم الى انقرة وقال لكم في انقرة ليس لدينا تركمان، لا يوجد تركمان في العراق.



والتركمان هنا خولوا في العراق في ان يكونوا اما عربا او كوردا.



حتى حق الوجود ممنوع عليهم.



ناهيك عن الحقوق الاخرى, العراقيون احيانا كرماء معنا مع الكورد, مثلا قالوا لكم الحق عندما تمرون بـ(كركوك) ان تبكوا ولكن اخواننا الشيعة ليس لهم حق البكاء في عاشوراء ايضا..



وكذلك الاخوة التركمان ليس لهم ايضا الحق في البكاء على (......).

اذن ايها الاخوان هذه البقعة هذه الواحة الديموقراطية خدمت الجميع، نعم خدمت الكورد، اسهمت في الازدهار، في التنمية، في اعادة بناء كل القرى المهدمة وفي تحقيق اصلاحات نعتز بها، ولكن ايضا دائما ملجأ وملاذ لكم، كل الاحزاب العراقية كانت لها مكاتب ولها الآن مكاتب ووجدت في كوردستان العراق عونا ودعما ومكانا كأن هذه البقعة المحررة هي وطنهم، هي بقعة محررة من الوطن نحن اذ نتشرف بذلك لا نمن عليكم ولا على احد انما نقول ان هذه التجربة الديموقراطية تستحق تأييدكم، تستحق تأييد الدول الصديقة والمجاورة وتستحق تأييد الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وتستحق ان تأخذها كدليل للذين يقولون للعراقيين لايستطيعون ممارسة الديموقراطية، فاذا كان العراقيون الكورد بهذه البقعة الاكثر تخلفا في العراق يستطيعون ممارسة الديموقراطية فكيف بالعراقيين الذين يعيشون في المناطق المتقدمة واكثر حضارة واكثر ثقافة واكثر تطورا، فكيف بهم يستطيعون ان يمارسوا الديموقراطية بشكل احسن واكثر.

النقطة السادسة اريد ذكرها وهي الثيشمرطة..



نحن وانتم تعرفون ان الثيشمرطة لعب دورا مجيدا في تاريخ شعبنا وقدموا عشرات الالوف من الشهداء دافعوا عن قضية شعبنا يوم كان الظلام الدامس يخيم على كوردستان العراق، يوم كان الحكم الدكتاتوري العفلقي يتباهى بانه لم يعد بالامكان ان تقوم قائمة للكورد.



انني اتذكر مرة وسّطت احد قادة المنظمات الفلسطينية لمباحثة وفد الرئيس العراقي فكان جوابه له (ان جلال اذا تطلع نخلة براسه لن يستطيع الكورد ارسال عشرة مقاتلين الى الجبال) برهنّا انه استطعنا ارسال عشرات الالوف وقمنا بالانتفاضة المجيدة.



هؤلاء الثيشمرطة لهم أمجاد ولهم حقوق على هذه المنجزات..



ان هذه الحرية الموجودة بجانب الدعم الدولي من قبل أمريكا وبريطانيا وتركيا وفرنسا والدعم الاقليمي من قبل ايران وسوريا هي ثمرة دمائهم، ثمرة تضحياتهم.

وتضحياتهم ثمرة استغنائهم عن كل ما هو عزيز وحبيب على نفس البشر, فكيف يمكننا ان نتجاهل هذه الحقيقة، كيف يمكنكم انتم ايها الاخوة العرب..



ايها الاخوة التركمان..



ايها الاخوة الآشوريون والكلدان كيف يمكنكم انتم ان تتجاهلوا هذه الحقيقة هذا جزء من تأريخكم صفحة مجيدة من تاريخكم وانتم اسهمتم كلكم في هذا, الاخوة التركمان الاخوة الآشوريون والكلدان ساهموا في هذه الملحمة التاريخية فاذاً لنا الحق في ان نقيم لهم وانا لا اريد ان اقول لكم شيئا آخر, نحن لانريد من هذه القوى ان نقول لكم بأننا نريد جيشا كورديا مستقلا يملك الطائرات والدبابات والصواريخ..



الخ.



بل بالعكس نحن وافقنا في لندن على مقترح هو ان تتحول هذه القوى الى الجيش العراقي المستقبلي وبالتالي لايعني وجود جيش كوردي مستقبلي لكن لاحاجة الى دعوة نزع السلاح من هذا القبيل, والدعوة الى نزع السلاح في الحقيقة لدى الكورد هي الدعوة الى نزع شرفهم وهذا شيء غير ممكن إلا على اشلائهم, وهذا ما لانتمناه.

نحن اذاً ندعوكم ايضا ونطلب منكم ومن حقنا ان نطلب تقدير دور هؤلاء الاماجد الذين ساهموا في ايجاد هذا اليوم وفي اضعاف النظام الديكتاتوري وسيسهمون في اسقاط الديكتاتورية وفي تحرير العراق وكذلك في مستقبل العراق كجزء من الجيش العراقي المستقبلي.

سابعا: نحن والأخوة التركمان والآشوريون والكلدان نعيش منذ مئات السنين متقاربين متجاورين متحابين على اراض دعيت يوماً ما آشورستان ويوما ما كانت ولاية الموصل ويوما كانت ولاية شهرزور والآن تدعى كوردستان العراق, وهذه التسمية ليست من صنع الحزب الديموقراطي الكوردستاني او الاتحاد الوطني الكوردستاني (او ملك لآخر) بل هي تسمية رسمية, عندنا نحن في العراق اربعة قوانين عدا الدستور, قانون الحكم الذاتي لمنطقة كوردستان, قانون المجلس التشريعي لمنطقة كوردستان, قانون الحكم الذاتي لمنطقة كوردستان..



وكلكم تسمعون حتى الرئيس العراقي صدام حسين عندما يتكلم عن شعبه الكوردي العزيز وكوردستانه الحبيبة..! الخ.



فهذه ليست مخترعاتنا, وليست ابداعاتنا بل حقيقة تاريخية موجودة، ووجود هذه الحقيقة لايعني انها هي دعوة لشيء مثل ما في باكستان مثلا كانت دعوة لشيء آخر هذه تسمية تاريخية وهذه التسمية التاريخية موجودة في العهد العثماني, راجعوا الكتب العثمانية كلها كانت تستعمل كلمة كوردستان، قاموس الاعلام التركي الذي هو بمثابة انسكلوبيديا التركية تستعمل هذه الكملة وتوصفها، ايران الآن عندها مقاطعة كبيرة اسمها مقاطعة كوردستان، عندها جامعة, جامعة كوردستان 32 كلية, عندها شارع كبير في طهران باسم كوردستان عندها طائرة جامبو مخصصة لرئيس الجمهورية واسمها كوردستان..



ولن تنقسم ايران ولن تتجزأ ايران ومازالت ايران باقية على حالها موحدة.

نحن مع الاخوة التركمان والآشوريين عانينا معا نوعين من الاضطهاد, اضطهاد قومي واضطهاد مذهبـي، الكورد الفيليون عانوا ثلاثة انواع من الاضطهاد، اضطهاد قومي كونهم كوردا, اضطهاد طائفي كونهم شيعة, واضطهاد آخر كونهم محسوبين على التبعية الايرانية لا ايران قبلتهم على تبعيتها, والعراق طردتهم على هذا الاساس وهؤلاء اول من عانوا من الانفالات هم الاخوة الكورد الفيليون هؤلاء سجن منهم حوالي خمسة آلاف مثقف خريج جامعات ومهندس وطبيب ودكتور..



الخ.



ولم يظهر لهم اثر ثم طردوا بعدما جردوا من كل ممتلكاتهم، طردوا احيانا حفاة بالملابس الليلية بالبيجامات طردوا الى ايران وهم محرومون من كل مممتلكاتهم واملاكهم ودورهم وبيوتهم، ثم عانى الكورد والترك نفس الشيء في كركوك وخانقين ومندلي الى ان نصل الى سنجار, هؤلاء ايضا الكورد والتركمان طردوا من ديارهم ظلما وعدوانا نالوا الاضطهاد, التركمان ايضا القسم الشيعي من التركمان ايضا نالوا ثلاثة انواع من الاضطهاد، الاضطهاد القومي والمشترك والطائفي هذه الحقائق الموجودة تجعلنا نحرص على هذه الاخوة الخالدة بين الكورد والتركمان والآشورالكلدان، وهذه الاخوة يجب ان تكون محل مساواة على حق المواطنة المتساوية على الاقرار بالآخر على التفاهم المشترك على فهم المصالح المشتركة، ونحن من جانبنا قدمنا كل ما نستطيع ان نعمله ومستعدون ان نقدم كل ما هو ضروري لتحقيق هذه الاخوة وترسيخها ولتحقيق وحدة وطنية صادقة وخالصة في العراق.

ثامنا: اريد ان اتكلم عن مهامنا الآن، ما هي المهام التي يجب ان نتصدى لها الآن؟

طبعا نجاح هذه اللجنة، نجاح هذا الاجتماع مهمة آنية بما فيها تشكيل قيادة سياسية، وتشكيل لجان عديدة بحيث لايبقى احد من اخواننا او من اخواتنا بدون عمل جميعا نشارك في اللجان ونهيئ انفسنا لتحرير العراق ولما بعد تحرير العراق ان شاء الله, ولهذا فإن نجاح هذا الاجتماع هو المهمة الاولى, المهمة الثانية هي العمل مع القوى الخارجة عن هذا الاجتماع, القوى الموجودة في الساحة التي نعرفها وقوى موجودة داخل المجتمع العراقي داخل الجيش العراقي, داخل المدن العراقية من اجل ان يكون هنالك تعاون عراقي شامل وتضامن عراقي كامل من اجل الهدف المشترك.

نحن نعتقد ان هنالك مهمة اخرى هي مهمة ان نستعد لتحمل المسؤوليات والتضحيات, يبدأ تحمل المسؤوليات والتضحيات من نكران الذات من تسهيل مهمة نجاح هذه اللجنة من عدم الركض وراء المناصب والنقاش حول المسائل الفرعية والاختلاف على من يكون هناك ومن لا يكون هناك الى التضحية بالحياة من اجل تحرير الوطن, نحن نتمنى ان يكون الجميع كذلك.

هناك شيء آخر اود ان اقوله لاصدقائنا الأمريكان طبعا انا اعتز بالصداقة مع أمريكا ولا اخفيها جهارا نهارا واعتز بقرار المجلس الوطني الكوردستاني ونتبناه ولكني كصديق ومن مركز الحرص على نجاح مهمتهم المقدسة مهمة تحرير العراق اود ان اقول:

ان تحرير العراق سهل ولكن حكم العراق صعب, والعراق بلد خاص له خصوصياته, منذ عهد الامام علي(رض) الى يومنا هذا, والعراق بلد ذو مشاكل عديدة حكم العراق يتطلب التعاون التام مع المعارضة العراقية, مع ممثلي الشعب العراقي والتفكير في مثلما تفضل صديقنا العزيز زالماي خليل زاد في حكم ديموقراطي للعراق.

شعب العراق يختار حكمه ويدير اموره هذه مهمة واضحة ونحن نتمنى ان لا يصاب اصدقاؤنا الأمريكان باضرار وان لا يواجهوا بمشاكل وانما نتمنى ان يواجهوا بقبل والاحضان والورود وهذا يتطلب احترام ارادة الشعب العراقي واحترام المعارضة العراقية, التعاون مع المعارضة العراقية, صحيح ان المعارضة العراقية, نحن لا ندعي اننا نمثل الكل ولا وجود لغيرنا, ولكننا نمثل قوى حقيقية كبيرة, نمثل قوى هامة في المجتمع العراقي, فإذا كان تحالف الشمال في افغانستان يمثل قوى,

فنحن نمثل تحالف الشمال والجنوب والوسط.



لذلك نحن نتمنى ان نتعاون مع الآخرين,

واملنا كبير بأن اصدقاءنا الأمريكان لا اقول اخوتنا, اصدقاؤنا الأمريكان يتفهمون هذه الحقيقة ويتعاملون مع المعارضة العراقية في اقامة البديل الديموقراطي دون ان يعني حصر او احتكار الحكم من قبل المعارضة العراقية بل ابقاء الاماكن مفتوحة للذين سينهضون والذين سيقومون وسيشاركون معنا في تحرير العراق وفي اقامة البديل الديموقراطي.

معذرة لقد اطلت عليكم واشكركم جميعا لاستماعكم وفقكم الله جميعا لما فيه خير العراق المحرر والديموقراطي.

والسلام عليكم ورحمة الله.

اختتام الاجتماعات

هذا واختتمت اجتماعات لجنة المتابعة والتنسيق المنبثقة عن مؤتمر لندن في 28/2/2003 بإصدار بيان ختامي هام وبانتخاب هيئة قيادية للمعارضة العراقية مكونة من جلال طالباني (الامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني)، مسعود بارزاني (رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، احمد الجلبي (رئيس INC)، عبدالعزيز الحكيم (ممثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية)، اياد علاوي رئيس حركة الوفاق الوطني، وعدنان الباجه جي)، وكذلك تشكيل (14) لجنة متخصصة التي تتفرع عنها وتعمل تحت إشرافها.

وكان للامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني مام جلال طالباني كلمة هذا نصها:

نص كلمة مام جلال خلال الجلسة الختامية لاجتماعات لجنة التنسيق والمتابعة

مساء الخير, انا أتكلم باللغة العراقية الرسمية, لغة القرآن الكريم- اللغة العربية.

أود ان اشكر ضيوفنا الكرام هنا واشكر الصديق العزيز الدكتور زلماي خليل زاد والاخوة الاصدقاء الذين اتوا معه وتحملوا مشاق الطريق حتى وصلوا الينا وانا اشكرهم واشكر رئيسهم المحترم جورج بوش الذي ارسلهم الى هنا، اريد ان اؤكد لهم بان الشعب العراقي بعربه وكورده وتركمانه وآشورييه وكلدانه شعب وفي لن ينسى الذين يساعدونه في ايام الشدة والمحن، انهم يكسبون الشعب العراقي الآن وسيكسبون العراق الديمقراطي غدا، مرحبا بهم آملا ان نراهم في بغداد الديموقراطي المحررة قريبا واود ان ارحب بصديق آخر للشعب الكوردي وللشعب العراقي هو مسيو ديمونت سكويه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي والمدافع المثابر عن الشعب العراقي وعن الشعب الكوردي وانا اود ان انوه بهذه المناسبة بدعم الفرنسيين الاحرار الذين ساندوا الشعب العراقي ويسانده في النضال ضد الدكتاتورية الدموية المتسلطة على رقاب الشعب العراقي واود ان اقول ان الذين يعيبون علينا الدعم الدولي عليهم ان يتذكروا كيف حررت باريس من الاحتلال النازي لذلك فالذي كان لهم حلالا، حلال لنا ايضا، اود ان اشكر ايضا دول الجوار بدءا بالذين قدموا لنا المساعدات اولا.

انا اشكر سوريا التي كانت في وقت من الاوقات المكان الوحيد للمعارضة العراقية التي قدمت لنا مساعدات كثيرة، وكثير من الجبهات الوطنية العراقية تأسست في سوريا او بمساعدة سوريا من بينهم الاتحاد الوطني الكوردستاني نفسه،، سوريا كانت دوما ومازالت صديقة للشعب العراقي لكن اذا كان لنا اختلاف الآن في وجهات النظر حول مصير الدكتاتورية فهذا الاختلاف لا يؤثر في الود وفي العرفان بالجميل لسوريا.

الدولة الثانية التي ساعدتنا هي الجمهورية الاسلامية الايرانية التي قدمت لنا مساعدات قيمة في ايام محنة حلبجة وفي ايام القتال ضد الدكتاتورية وفي ايام الهجرة المليونية بعد قمع الانتفاضة المباركة في العراق، قدمت ايران مساعدات للمعارضة العراقية الاسلامية منها والعلمانية لذلك نحن نشكر الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كذلك نشكر الجمهورية التركية التي ايضا قدمت لنا مساعدات ايام الهجرة المليونية ايام الرئيس الراحل توركوت اوزال، وكذلك في اتفاقها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وتخصيصها قاعدة انجرليك لحماية منطقتنا وكذلك قدمت لنا مساعدات، انا اتعجب من الذين قدموا لنا مساعدات بآلاف البنادق ان يتكلموا الآن عن تجريدنا من الاسلحة، وآمل ان لا تكون هذه السياسة الدائمة للجمهورية التركية، نحن نريد ان نكون على علاقات صداقة ومودة واخوة مع اخوتنا الاتراك وعندما نقول باننا لا نستحسن ولا نوافق على وجود القوات التركية الآن فهذا من منطلق الحرص على الاخوة مع الجمهورية التركية ومن منطلق الحرص على سمعة الجمهورية التركية نفسها، نحن نعتقد ان الشعب العراقي ومنهم الشعب الكوردي والاخوة التركمان لا ينسون فضل تركيا لذلك فهم ليسوا بحاجة الى ارسال القوات، من منطلق الحرص على الصداقة اعتقد ان ارسال قواتهم يضر بهم ويضر بالعلاقة الاخوية القائمة بيننا، نأمل ان تنقشع الغيمة القائمة في العلاقات بيننا وتقبل الجمهورية التركية بوفد من المعارضة العراقية ليذهب اليهم وليشرح لهم لماذا نحن نعارض التدخل العسكري بينما نصر على تعزيز العلاقات وعلى تقديم كل الضمانات كما قال الاخ مسعود بارزاني لهم لأمنهم ولمنع أي عمل تخريبـي ضد بلدهم منطلقا من كوردستان العراق اذا فنحن هنا كمعارضة عراقية نعتقد اننا نمثل تطلعات الشعب العراقي نريد احسن العلاقات مع دول الجوار، ونعتقد ان اسس حسن الجوار والعلاقات معروفة في القانون على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح والمنافع المشتركة، نحن نفرح لما نسمع هذه الدول الثلاث تؤكد على وحدة الاراضي العراقية والوحدة العراقية والسيادة واستقلال العراق ولكننا نعرف وكما يعرف العالم ان السيادة تعني ان الشعب العراقي هو الذي يجب ان يحكم بلاده وان يرسم مستقبله كما يشاء، الاستقلال يعني عدم التدخل في شؤوننا الداخلية، اذاً رجاؤنا من دول الجيران الصديقة ومن اخوتنا الايرانيين والترك والعرب ان يطبقوا عمليا ما يقولونه شفهيا وان يحترموا ارادة شعبنا علما باننا نؤكد اننا راغبون في اقامة احسن العلاقات معهم جميعا.

وفي الاخير اريد ان اؤكد على اهمية قرارات هذه اللجنة، انتخاب القيادة السياسية، اختيار اللجان، اصدار بيان سياسي يوحد المواقف انجازات هامة، واود ان اقول لكم بان هذه كلها تم اقرارها بعد مناقشات مستفيضة صريحة وواضحة بين الجميع ويسرنا ان نعلن ان هذه القرارات اتخذت بالاجماع هذا هو الدور التاريخي لهذه المعارضة العراقية التي اعتقد انها تتمتع بثقة غالبية الشعب العراقي ولكننا لا ننكر الآخرين، هنالك احزاب اخرى لها تاريخها النضالي لم نستطع حتى الآن اقناعها بالمشاركة معنا ولكننا سنواصل العمل من اجل اقناعهم والعمل المشترك معهم، هنالك قوى داخل المناطق الخاضعة للنظام الدكتاتوري، هذه القوى ايضا تكره الدكتاتورية وتريد تحرير العراق، انا آمل ان هذه القوى ايضا ستشارك في تحرير العراق وبالتالي ستحتل مكانها بيننا، نحن لا ننكر اهميتها بل نناشدها على العمل الجاد الواقعي لاثبات موجوديتها ودورها واهميتها وانا اتمنى ان نرى توسعا حتى في اللجنة القيادية في المستقبل القريب ليحتل الآخرون من ممثلي القوى الاساسية الخارجة عنا وممثلي اخوتنا الآشوريين والتركمان مكانتهم المناسبة معنا، واتمنى ان يدرك الجميع بان النضال يحتاج الى نفس طويل فاذا لم نستطع ان نحقق اليوم فممكن ان نحقق غدا او بعد غد ما نريده جميعا، اكرر الشكر للضيوف واكرر لهم الرجاء بان ينقلوا تحياتنا؛ الدكتور خليل زاد ان ينقل تحياتنا الى رئيسه والى كل الذين يسمعوننا في الكونغرس والوزارات الامريكية المختلفة، اشكر صديقنا مجددا مسيو ديمونت سكويه سائلا اياه بان ينقل تحياتنا الى رئيس مجلس الشيوخ والى كل الفرنسيين الاحرار الذين يؤيدون تحرير العراق من الدكتاتورية.

أرجو ان يخبر الذين يضعون بيضاتهم في سلة الدكتاتورية بان هذه السلطة ستسقط وان هذه البيضات ستتكسر وحيث نحن نحب الشعب الفرنسي العظيم والمجيد ذي التقاليد المجيدة في الديمقراطية وحقوق الانسان ودعم الشعوب ونريد الحضور الفرنسي في بلادنا لذلك نتمنى ان لا تطول هذه السياسة القصيرة النظر، كل التحية للشعب الفرنسي لأصدقائنا في فرنسا، شكرا لكم جميعا.

PUKmedia عن الانصات المركزي‌

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