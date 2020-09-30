مجلس الوزراء يناقش الاوضاع في المناطق المستقطعة

2020/09/30 | 09:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، اجتماعه الاعتيادي لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس وزراء اقليم كوردستان سيعقد اجتماعه الاعتيادي لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

واضاف: ان الاجتماع سيشهد مناقشة تقرير عن الاوضاع في المناطق المستقطعة، بالاضافة الى الحوار بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول الاوضاع الراهنة في المناطق المستقطعة.

PUKmedia خاص ‌

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