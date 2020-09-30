النفط يتراجع عند التسوية.. ومخزونات الولايات المتحدة تهبط مع ارتفاع البنزين

2020/09/30 | 09:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار النفط عند التسوية مساء الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بفعل المخاوف على طلب الوقود وتنامي الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتراجع خام برنت تسليم تشرين الثاني 1.40 دولار بما يعادل 3.3% ليتحدد سعر التسوية عند 41.03 دولار للبرميل، في حين نزل عقد كانون الأول الأنشط 3.1% إلى 41.56 دولار.

توخى مستثمرو السلع الأولية والأسهم الحذر أيضا قبيل أول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري دونالد ترامب، بحسب رويترز.

وتواصل الجائحة الإضرار بالاقتصاد العالمي والطلب على الوقود، بينما توفى أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم بمرض كورونا.

وبحسب بيانات معهد البترول الأميركي الأسبوعية المنشورة الثلاثاء تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون البنزين.

ونزلت مخزونات الخام 831 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أيلول إلى حوالي 494.4 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع 374 ألف برميل يوميا.

وزادت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات لتراجع قدره 917 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت 79 ألف برميل يوميا.

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