2020/09/30 | 09:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 42 دقيقة

الرافدين: فائدة قروض 50 مليون لترميم الدور السكنية 5 بالمئة

منذ ساعة واحدة

التربية: البدء باختبارات الطلبة المتقدمين لمدارس المتميزين وكلية بغداد

منذ ساعتين

وزير التعليم يوجه باعفاء الطلبة المقعدين ذوي الاحتياجات الخاصة من أجور الدراسة المسائية

منذ 13 ساعة

امانة بغداد تزيل ثلاث دور متجاوزة وتقطع الطريق على متجاوزين في مدينة الصدر

منذ 13 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”678 ” المسجلة اليوم

منذ 14 ساعة

المنافذ الحدودية تعيد محاصيل زراعية إلى الجانب السوري مخالفة للضوابط في منفذ القائم الحدودي

منذ 17 ساعة

الوائلي يؤكد على اهمية وضع ضوابط محكمة للسيطرة على البضائع المعفاة الواردة عبر المنافذ

منذ 18 ساعة

محافظ بابل يوجه بإطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين (وثيقة)

منذ 18 ساعة

الصحة تسجل 4724 اصابة و 70 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 19 ساعة

التربية تعلن ضوابط قبول ونقل التلاميذ بين مدارس بغداد والمحافظات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: أكثر من 40 ألف متقدم للدراسات العليا ومدة التقديم تنتهي مساء اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم: أكثر من 40 ألف متقدم للدراسات العليا ومدة التقديم تنتهي مساء اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).