بايدن يتفوق على ترامب في بعد منظارة اولى بينهما

2020/09/30 | 09:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد استطلاع رأي أجري اليوم الأربعاء، إن 6 من بين كل 10 أشخاص تابعوا المناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي دونالد ترامب وغريمه جو بايدن، مساء الثلاثاء قالوا إن جو بايدن قدم أداء أفضل، 28% فقط قالوا إن أداء الرئيس ترامب كان أفضل.

ووفقاً للاستطلاع الذي نشرته شبكة “سي أن أن”، فإن نحو ثلثي الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في الاستطلاع قالوا إن إجابات بايدن كانت أكثر مصداقية (65% لبايدن و29% لترامب) وأن مهاجمته للرئيس ترامب كانت ترى أكثر عدلاً بنسبة 69% مقابل 32% فقط قالوا إن هجوم ترامب ضد بايدن كان عادلاً.

وفي مقابلات مع الأشخاص ذاتهم قبل المناظرة، قال 56% منهم إنهم يتوقعون تقديم جو بايدن لأداء أفضل، في حين قال 43% أنهم يتوقعون أداء أفضل لترامب.

نتائج الاستطلاع أشارت إلى نتائج قريبة جداً لنتائج العام 2016 في المناظرة بين ترامب والمرشحة الرئاسية حينها، هيلاري كلينتون، حيث كانت الأرقام في ذلك الاستطلاع تشير إلى تفوق كلينتون بنسبة 62% مقابل 27% لصالح ترامب.

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