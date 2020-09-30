2020/09/30 | 09:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- توقعت وزارة الصحة ، ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس “كورونا” في الايام المقبلة، مشيرة الى أن المناخ المعتدل والبارد في فصلي الخريف والشتاء سيكون اكثر مناسبة لزيادة عدد الحالات.ونقلت صحفية الصباح ، عن مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض علي الحلفي “نتوقع ارتفاع عدد المصابين بكورونا خلال الايام المقبلة، موضحا أن “المناخ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تتوقع ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس “كورونا” في الايام المقبل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تتوقع ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس “كورونا” في الايام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).