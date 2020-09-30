العمليات المشتركة : تنظيم داعش لا زال يمثل خطرا على العراق والعراقيين

2020/09/30 | 09:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكدت قيادة العمليات المشتركة ان تنظيم داعش لا زال يمثل خطرا على العراق والعراقيين ، مشيرة الى ان التعاون بين القوات المسلحة والتحالف الدولي ما زال قائما في مجال مكافحة الارهاب ومحابة تنظيم داعش “.وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي تابعته المستقلة: ان تنظيم داعش بدأ خلال […]

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