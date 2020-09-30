مع أسوأ تراجع اقتصادي.. “انكماش” سعودي في الربع الثاني من 2020

2020/09/30 | 10:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انكمش الاقتصاد السعودي 7% في الربع الثاني من العام الحالي في مؤشر تداعيات فيروس كورونا على القطاعات النفطية وغير النفطية، بحسب بيانات الرسمية.

وتواجه السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أسوأ تراجع اقتصادي بعد أن قلصت جائحة كورونا الطلب العالمي علي الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالطلب المحلي.

وقالت الهيأة العامة للإحصاء: “بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%”.

وسجل اقتصاد السعودية انكماشا بنسبة 1% في الربع الأول، نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أسعار النفط والجائحة، والذي تفاقم في آذار.

وكان القطاع غير النفطي، وهو محور الإصلاحات السعودية الرامية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط، الأكثر تضررا في الربع الثاني وانكمش 8.2% في حين تراجع القطاع النفطي 5.3% بحسب ما قالته هيأة الإحصاء.

وتراجعت أرباح البنوك العاملة في المملكة “سعودية وأجنبية” بنحو 31.5%، بما يعادل 10.7 مليار ريال خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، لتبلغ 23.2 مليار ريال، مقابل 33.91 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

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تراجع بنحو 31.5 بالمئة

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