أول مناظرة بين ترامب وبايدن تتحول الى فوضى الاتهامات والاهانات والهجمات الشخصية

2020/09/30 | 10:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت المناظرة الأولى بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن مساء الثلاثاء الى عرض فوضوي مع تبادل الاتهامات والاهانات والهجمات الشخصية قبل 35 يوما من الانتخابات.خلال المناظرة التي تابعها عشرات ملايين الأميركيين، طلب المرشح الديموقراطي (77 … Readmore

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