مجلس الوزراء الكويتي يعلن تنصيب نواف الأحمد الصباح أميراً لدولة الكويت

2020/09/30 | 10:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الوزراء الكويتي نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت خلفاً للراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.هذا وأعلن المجلس الحداد 40 يوماً عقب وفاة الأمير الصباح.وأعلن وزير الديوان الأميري علي جراح الصباح وفاة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر … Readmore

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