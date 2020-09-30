عملية بحث وتفتيش في وادي الثرثار لملاحقة بقايا داعش

2020/09/30 | 10:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا انا ر تي

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، انطلاق عملية بحث وتفتيش في وادي الثرثار لملاحقة عناصر داعش بإسناد من طيران التحالف الدولي.

وذكرت االخلية في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (30 ايلول 2020)، انه بـ "تخطيط واشراف من قيادة العمليات المشتركة، شرعت (صباح اليوم ) قيادة القوات البرية من خلال قيادات عمليات ( صلاح الدين وغرب نينوى والجزيرة ) وبمشاركة تشكيلات الحشد الشعبي في القواطع ذاتها، وافواج من شرطة صلاح الدين بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في (وادي الثرثار) لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية".

واضاف، ان "هذه العملية تأتي وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ومن عدة محاور بإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".

ا.ح

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