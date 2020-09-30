المالية النيابية: توزيع الرواتب يتأخر للمرة الأولى في تاريخ الدولة والمالية تتحمل المسؤولية

2020/09/30 | 10:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيمة العجز فيها 1.5 تريليون دينار بغداد- وعد الشمري: حمّلت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخير توزيع الرواتب، لافتة إلى وجود عجز في ميزانية الدولة يقدر بـ 1,5 تريليون دينار، مشددة على وجود قانون جديد للاقتراض سيتم التصويت عليه خلال الأيام المقبلة بدلاً عن موازنة عام 2020.وقال عضو اللجنة ...

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