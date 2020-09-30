معهد صحافة الحرب والسلام يوقع شراكة مع مركز ميترو ومنظمة التنمية المدنية

2020/09/30 | 10:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة اليوم العالمي لحق الحصول على المعلومة السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي نظم مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين ومنظمة التنمية المدنية CDO بمشاركة معهد صحافة الحرب والسلام IWPR مراسيم خاصة بمناسبة اليوم العالمي لحق الوصول على المعلومة، كحق من حقوق الإنسان وفقا للقانون الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد ...

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