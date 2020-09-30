حكاية الأسود صانع الثورة

2020/09/30 | 10:42 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيل البنية السردية في فيلم ( الإمبراطور ) د .سلمان الكاصد من البداية نسأل ..أين تكمن لذة النص ؟ في شكلها أم في موضوعاتها؟ الشكل يدعو لأن يركب المتلقي أي متلق بنية النص الذي قدم له مجزأ ، حيث يقوم المتلقي بتنظيم الأقسام المتداخلة التي لابد للمشاهد / القارئ أن يعيد بناءها ...

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