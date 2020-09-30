القبض على 3 إرهابيين وضبط معمل لتصنيع الأحزمة الناسفة في نينوى

2020/09/30 | 10:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدن الحروب والتغير الاجتماعي

تعرف الحرب بأنها نزاع مسلحٌ بين دولتين أو أكثر من الكيانات غير المنسجمة، وتعمل على مقياس اللا انتظام بسبب الطاقة التدميريَّة المسلطة على المجتمع، وعلى منظومة المدينة وعناصرها التكوينية، فهي صورة من صور الانتقال المرحلي المعجل، وفعلها مبني على التأثير الفيزياوي والحسي لمكونات المدينة، فالمدينة تكتسب قيمتها بفعل أدائها الدلالي،

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