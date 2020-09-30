2020/09/30 | 10:45 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 | 10:38 صباحاً | عدد القراءات : 13

اول تعليق رسمي من الخارجية الامريكية بشأن قصف الرضوانية غربي بغداد

أصدرت الخارجية الأمريكية في بغداد، الأربعاء (30 أيلول 2020)، بياناً بشأن حادثة الرضوانية التي راح ضحيتها 5 أشخاص بسقوط صاروخين على أحد المنازل.

وقالت الوزارة في بيان نقلته السفارة الأمريكية في بغداد: "نشعر بالسخط بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف بغداد وتسبب بمقتل مدنيين بمن فيهم أم وأطفالها".

وأضافت: "نعرب عن تعازينا للشعب العراقي البريء وأسرهم التي وقعت ضحية لأعمال العنف المروعة هذه مرة أخرى".

وتابع البيان: يستحق الشعب العراقي العيش بسلام وأمن، لذا ندعو المسؤولين العراقيين إلى التحرك فورا لمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم".

وأكد الخارجية بحسب بيانها: "سبق أن أوضحنا أن أعمال الميليشيات المارقة المدعومة من إيران هي أكبر عائق للاستقرار في العراق، فهذه الميليشيات تشكل خطرا غير مقبول على الجميع في العراق، بدءا من المسؤولين والمرافق الدبلوماسية وصولا إلى النشطاء العراقيين والعائلات"، بحسب تعبيرها.

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