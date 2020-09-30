القيم واحترام الآخر… شكرًا يا ريّس! - فاطمة ناعوت

2020/09/30 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت انتظروا "قَطفةً" صالحةً من شجرة أجيال الوطن القادمة على الطريق بإذن الله.



مع بزوغ شمس 2030، سوف تشهدُ مصرُ طفرةً نوعية في شخصية المواطن المصري يليقُ باسمها العريق.



وأخيرًا تحقّقَ الحُلمُ الذي نادينا به عقودًا طوالا، وانتقلتْ مناهجُ التعليم المصري من خانة "النقل" إلى خانة "العقل".



أخيرًا بدأ الاهتمام العملي بتنشئة جيل صالح متفوّق أخلاقيًّا وأكاديميًّا.



في مدارس الراهبات، كنّا نتلقي مادة "الأخلاق" و ......





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