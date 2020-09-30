مام جلال.. حقائق ومواقف تأريخية

2020/09/30 | 10:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مام جلال وفلسفة الخروج من المأزق

في السادس من سبتمبر/أيلول مرت الذكرى الـ 32 على تصريح النظام البعثي بـصدور العفو العام "باستثناء الخائن جلال طالباني".

هذا التصريح الذي أعلنه نظام البعث الصدامي البائد في يوم تصريحه بإنهاء عمليات الأنفال الوحشية سيئة الصيت ضد الشعب الكوردستاني، علما بأن ما حدث بعد ذلك وضّح بجلاء حجم المخادعة في إعلان العفو لاستدراج قادة المقاومة وإحكام السيطرة عليهم، لكنهم كانوا على دراية تامة بالحقيقة، فلم تنطلِ عليهم الخدعة هذه المرة.

في ذكرى اتهام مام جلال بالخيانة من قبل نظام صدم حسين أسترجع موقفا لهذا القائد والمناضل الكوردي يدلل على أنه إن صح أن يُطلق عليه خائنا فإنه كان في أعلى درجات الخيانة للاستبداد والشوفينية، ومحاربة الظلم والقهر لحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير، ومن ثم، كان مصيره الملاحقة والمطاردة على أمل التخلص منه والقضاء على جزء حيوي من مصير أمة.

في المقابل كان طالباني يدرك هذه الحالة، فتعامل معها بحرفية عالية مكنته أن يبقى هو وتستمر رسالته الوطنية، وأن يسقط عدوه وتتراجع استبداديته، بل وصل الأمر أن يجلس جلال طالباني الكوردي على عرش عدوه رئيسا لكل العراق، ساعيًا لبناء عراق حر فيدرالي ديمقراطي قدر ما معه من إمكانات زمكانية.

إن هذه الكاريزما الجلالية تأخذنا إلى صورة سياسية نضالية لطالباني بعيد انتصار انتفاضة 1991، رسمها صحفي مصري يدعى "عاطف الغمري" الذي كان يعمل مديرًا لمكاتب صحيفة الأهرام في الخارج، تلك المهمة التي قال عنها "إنها فرصة للاتصال بشخصيات تصنع الأحداث والدخول وراء الكواليس لمشاهدة ما لا يظهر على خشبة المسرح".

ففي كتابه "كواليس الصحافة والسياسة..



تجربة ذاتية" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 2018م، ص 45-47، يروي الغمري أنه تم ترتيب لقاء سري له مع مام جلال في باريس عن طريق الصحفية درية عوني (كانت وقتها تعمل في وكالة الأنباء الفرنسية في باريس ومراسلة لمجلة المصور المصرية)، بعد عشاء له معها في بيتها مع عدد من الصحفيين المصريين، وعلم من كلامها أن جلال طالباني موجود في باريس، فأبلغها برغبته في إجراء لقاء معه.

يقول الغمري إن درية عوني نهضت على الفور، وأجرت اتصالاً تلفونيًا مختصرًا، وعادت لتقول لي: "غدًا صباحًا سيأتيك صديق اسمه آزاد، ستذهب معه، ولا تندهش من خط سير الرحلة".

يبدو أن الكلام قد أخذ عاطف الغمري إلى بعدٍ أعقد وأصعب مما كان يتخيله عن لقاء مع رجل مثل جلال طالباني، وربما ذلك ما جعله يتجاوز الأوهام ويحقق رغبته ليقف على تفاصيل هذا الرجل المختلف عمن التقاهم في السابق.



ولذلك لا نستغرب أن يصف الغمري لقاءه بجلال طالباني بأنه "كان أشبه بالمغامرة للوصول إلى المكان الذي كان يقيم فيه بعيدًا عن أعين رجال صدام حسين الذي كان قد أرسلهم وراءه لاغتياله".

يقول الغمري إنه "في الساعة المحددة من اليوم التالي (الذي كان فيه مع درية عوني) جلست في بهو الفندق أنتظر القادم، ودخل واتجه نحوي مباشرة وصافحني، ثم طلب مني مرافقته، وبدأت الرحلة المثيرة".

المشهد السابق لا يتم إلا بجهود وتنسيقات عالية المستوى، فلماذا لم يذكر الغمري الساعة المحددة؟

وكيف عرف القادم "آزاد" الغمري؟

هل كان يعرفه من قبل؟ أم أرسلت له صورة؟

لمَ لمْ يسترح قليلا في بهو الفندق مع الغمري؟ بل صافحه وتحرك مباشرة.

بل الأكثر من ذلك أن الغمري سيكتشف أن مقابلته لطالباني لن تقف على كونها مجرد إجراء حوار!

نعود إلى الغمري لنعيش معه رحلته التي وصفها بالمثيرة، يقول: "ركبنا المترو، وبعد عدة محطات غادرناه، واتجهنا داخل المحطة إلى رصيف آخر، لنستقل المترو الذي يتحرك في اتجاه معاكس للاتجاه الأول، وتكرر هذا الأسلوب أكثر من مرة، في عملية تضليل لمن يمكن أن يكون متابعًا لنا إلى أن وصلنا إلى محطة نزلنا منها إلى الشارع".

يضاف الى حرص آزاد الشديد حرص الغمري الذي لم يذكر لنا اسم المحطة التي استقلاها والتي نزلا فيها، ولا حتى الشارع الذي وصلوا إليه بعد خروجهم من المترو، لكنه وصف مكان الوصول بأنه كان غريبًا عن معالم باريس المألوفة له، وقدّر أنه في ضاحية بعيدة عن قلب العاصمة الفرنسية.

في هذا المكان مشى الغمري مع آزاد حتى وصلا مبنى صغيرًا علم الغمري بعد ذلك أنه فندق ليس كبيرًا.

وفيه صعدا إلى صالون صغير ملحق بغرفة خرج منها جلال طالباني مرحبًا به.

وقبل إجراء الحوار تحدث مام جلال عما يجول بخاطره من مشاعر الود نحو مصر، والمدة التي قضاها فيها في الخمسينيات أيام حكم الرئيس جمال عبدالناصر، ثم بدأ الحوار الذي أجاب فيه طالباني عن كل أسئلة الغمري، ونشر بعد ذلك الحوار في الأهرام.

لم يقتصر الأمر على كونه مجرد إجراء حوار، فليس هذا من عادة مام جلال، إذ كان يحاول أن يستفيد من اللقاء بأكثر من ناحية متاحة لما يسعى إليه ويؤمن به.

وتدليلا على ذلك يقول الغمري: "في نهاية اللقاء، سلمني جلال طلباني رسالة مغلقة، وطلب مني أن أوصلها إلى الرئيس مبارك".

يصف الغمري المظروف بأن "شكله غريب بالنسبة إلينا، يبدو منتفخًا نوعًا ما، ومغلقًا بطريقة يستحيل معها فتحه، وشرح لي بعض ما جاء في رسالته، قال إن كوردستان في مرحلة إعادة إعمار كبيرة، وإنها أرض غنية بالموارد للصناعة والزراعة والتعدين، وأنه يعرض على مبارك إقامة جسور للتعاون الاقتصادي، وإن الباب مفتوح أمام المصريين للحضور من مختلف التخصصات، ولتكن تلك بداية تعاون لنا ولمصر".

رغم الظروف التي كان يمر بها طالباني وحالة الإحكام الصدّامية على التحركات، إلا إنه كان يتصرف بصفته مسؤولاً عن شعب، ويعمل لإيجاد منفذ لهذا الشعب من محنته من خلال العلاقات الدولية مع من يرى فيهم أنهم قادرون وجديرون في المنطقة من خلال المصالح والمنافع المتبادلة، فهو يدرك أن مصر بما لها من دور محوري وريادي في المنطقة تستطيع أن تتحرك في إطار القنوات المشروعة، وأن لديها من القوة البشرية والتقنية التي تفيد وتستفيد.



لكن: ماذا كان الموقف المصري تجاه العروض الطالبانية؟

يقول الغمري بعد أن أنهى لقاءه مع طالباني: عدت إلى القاهرة، واتصلت تلفونيًا بالدكتور مصطفى الفقي، وأبلغته أنني أحمل رسالة خاصة للرئيس (مبارك) من جلال طلباني.

وفي الحال أرسل إليّ مندوبًا تسلم مني الرسالة، وانتهت مهمتي عند هذا الحد".

ثم يضيف: "وعلمت بعدها أن مبارك طوى الرسالة، ولم يهتم بمتابعة ما جاء بها لحسابات سياسية ارتآها هو".

هكذا ينتهي كلام الصحفي المصري عاطف الغمري عن لقائه مع مام جلال، وهناك الكثير من الرسائل التي تستلهم في مكنونات فلسفة نضال طالباني، وحجم تضحياته ومغامراته، وسياسات طرق الأبواب، واستغلال فرص المنافذ المتاحة بما يخدم المصالح العليا للطرفين، في وقت كان إقليم كوردستان في ظروف عصيبة، مراحل ما بعد انتفاضة 1991 مباشرة، وحجم الضائقة الاقتصادية التي يمر بها الشعب الكوردي.

إن فلسفة مام جلال طالباني في النضال والتضحية ونكران الذات لابد أن تكون نبراسًا لمن جاء بعده، ولاسيما من قادة وكوادر الاتحاد الوطني الكوردستاني للخروج من عنق الزجاجة إلى فضاء أكثر رحابة، يصب مباشرة في صالح المصالح العليا للحزب، ليزداد تعاونه الإيجابي مع بقية الأحزاب فيما يحقق المصالح العليا للشعب الكوردستاني والعراقي وعموم شعوب المنطقة في الاستقرار والازدهار.

الباحث المصري الدكتور محمود زايد:

«مام جلال»..



الرحيل الصعب في اللحظة الأصعب

رحيل رجل الحوار ومد الجسور، خسارة الإقليم والعراق وفلسطين

برحيل جلال طالباني، يكون العراق، بعربه وكورده، قد فقد شخصية سياسية فذة، لعبت أدواراً أساسية في تاريخه المعاصر، وعلى امتداد ما يقرب من الخمسين عاماً...

«مام جلال» لم يكن قائداً عراقياً لامعاً فحسب، بل كان زعيماً شرق أوسطياً بامتياز، عاصر جيل «الكبار» من القادة العرب، مقترباً ومبتعداً، خصماُ وحليفاً، وتتلمذت على يديه، أجيال من السياسيين العراقيين.

«أول رئيس كوردي للعراق»، كان خلال العقود الأربعة الأخيرة، أحد ثلاثة اركان للحركات الوطنية الكوردية في دول انتشارها الأربع، إلى جانب مسعود البارزاني وعبد الله أوجلان...

قاد تياراً «عقلانياً» منتحباً على «العروبة»، ذا ميول «اشتراكية – ديمقراطية» حداثوية منفتحة على العالم، بخلاف منافسيه الآخرين، حيث الأول، اشتهر بميله اليساري، العنفي في غالب الأحيان، عاش في المنافي وقضى السنوات العشرين الأخيرة في محسبه الحصين فوق جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة،

فيما الثاني، نما على جذع العشائرية المحافظة، والحكم «السلالي» الأكثر شوفينية و»محلية» في الغالب الأعم.

عرف كيف يدير لعبة «الوحدة والصراع» داخل البيتين الكوردي والعراقي، ارتبط بعلاقة تنافسية حادة غالباً مع مسعود البارزاني، امتداداً لصراع مع والده الملا مصطفى، لكن عرف متى وكيف يجمد صراعاته معه، مثلما أتقن فن توجيه الرسائل القاسية لغريمه في أربيل، لعل أكثره قسوة تلك التي صاحبت أحداث 1996....

كما أنه لم يجد صعوبة في قتال صدام حسين غالباً ووضع يده بيده فيي بعض الأحيان...

وبرغم شلالات الدم التي باعدت ما بين كورد العراق والرئيس الراحل،إلا أن «مام جلال» تحاشى التصديق على حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة عراقية ضد صدام حسين، تاركاً المهمة لرئيس حكومته نوري المالكي.

بخلاف البارزاني الذي اختار «اللجوء الإيراني» زمن الشاه، وصلاته المعروفة مع إسرائيل، عرف «مام جلال» كيف يدير علاقاته مع حزب العمال الكوردستاني «بـ كه كه»، ربما لعب البعد الجغرافي عن الحدود مع تركيا دوراً في تحديد خياراته، وربما كان لإقامة الرجلين المتزامنة في دمشق أثراً في تحسير الفجوات بينهما، في حين لم يتورع البارزاني عن التواطؤ مع تركيا ضد رفاق الخندق الواحد والدم الواحد، كما لم يتورع عن الاستقواء بصدام حسين، في مواجهة زحف طالباني على أربيل، بل ووصف «ديكتاتور العراق الأشهر» ذات مرة، بأنه مخلص الكورد ومنقذهم.

استطال به العمر، ليرى حزبه الذي رعاه على نحو «أبوي» منذ تأسيسه، وقد بات عرضة للتشقق والانقسام...



ففي حين انبثقت من رحمه حركة «كوران»، التي زاحمته على التمثيل في معقله الرئيس، تقول الأنباء، أن متوالية الانقسام لن تقف عند هذا الحد، بل ستشهد المزيد من الانشقاقات المقبلة على وقع الانتخابات...

تلكم أخبار سارة بلا شك، لمسعود البارزاني الذي يجهد في ترميم وتجديد زعامته للإقليم بعد أن أصابتها «الطعون» بشرعيتها، والاتهامات بفسادها وميلها لإعادة انتاج ثالث التمديد والتجديد والتوريث، غير المقدس.

في توقيت رحيل رجل الحوار ومد الجسور، تكتمل خسارة الإقليم والعراق على حد سواء...



لو ان طالباني كان في كامل وعيه ونشاطه، لما أمكن للبارزني التفرد بقرار الاستفتاء...

واليوم برحيله في هذا التوقيت الصعب، فقد الإقليم رجلاً ذا مكانة وازنة لدى جميع العراقيين، وفقد العراقيون، شريكاً كان بمقدوره تجنيب الطرفين، أصعب الخيارات وأكثرها سوءاً كتلك التي تطل برأسها هذه الأيام من المناطق المتنازعة.

بخلاف البارزاني، ارتبط «مام جلال» بعلاقات وطيدة مع الحركة الوطنية الفلسطينية ومع اليسار العربي عموماً، وحزبه ما زال مواظباً على إدامة هذه العلاقات، برغم تبدل الظروف واختلاف الأولويات وعمق التحولات...

فيما العلاقة مع إسرائيل ارتبطت منذ ستينيات القرن الفائت بقيادة البارزاني، الأب والأبن...



وبهذا المعنى، يمكن القول أن خسارة طالباني، هي خسارة للفلسطينيين كذلك.

الأردن يحتفظ بعلاقات جيدة مع مختلف تيارات الحركة الوطنية الكوردية، والرئيس جلال طالباني لطالما حلّ ضيفاً على الملك الراحل والملك عبد الله الثاني، وسبق أن تلقى العلاج في الأجنحة الملكية في مدينة الحسين الطبية.

عريب الرنتاوي:

صحيفة (الدستور) الاردنية:

مام جلال أحد صمامات الأمان في عراق ما بعد 2003

رحل مام جلال أول رئيس منتخب في تاريخ العراق، رحل وترك تاريخا نضاليا كبيرا ومشرفا يفخر به كل مناضل قارع النظم الدكتاتورية والاستبدادية في كل بقعة من بقاع الأرض.

عندما تسنم الرئيس طالباني منصب رئيس الجمهورية كنت في حديث مع صديقي الكوردي حينها وقال لي لقد انتصرت القضية الكوردية عبر مام جلال، قلت له بل انتصرنا جميعا عندما أصبح مام جلال رمزا عراقيا وحاميا للدستور العراقي الذي منح كل العراقيين حقوقهم، ونحن نفخر بنضال الشعب الكوردي ضد الدكتاتورية، هذا النضال الذي أنجب للعراق الجديد قادة من طراز الرئيس طالباني، قادة ربما لو توفروا للعراق منذ عقود طويلة لما آلت أمورنا بالشكل الذي عشناه في العقود المنصرمة، قادة قُدر لهم أن يقودوا البلد في زمن صعب، فشخصية مام جلال لم تولد لحظة تسلمه رئاسة الجمهورية، بل شخصية نمت وترعرعت على قضية عراقية قبل أن تكون كوردية، فاضطهاد الكورد من قبل النظام البعثي يمثل حلقة من حلقات اضطهاد الشعب العراقي بأكمله، وجرائم البعث الصدامي في شمال العراق هي امتداد لجرائمه في الوسط والجنوب.

لهذا قلت لصديقي إن القضية الكوردية انتصرت ليس بتسلم مام جلال رئاسة الجمهورية في العراق، بقدر كون الانتصار الحقيقي يكمن بأن الشعب يختار من يريده بحرية تامة، ولكن عندما يكون رئيس الجمهورية شخصية مناضلة كوردية القومية عراقية الجذور فإننا هنا ننتصر أكثر من مرة كشعب وقوى سياسية، انتصارنا الأول يكمن في ترسيخ الديمقراطية، والانتصار الثاني في تجاوزنا الفكر الذي ساد عقودا طويلة في دولة ظلت قائمة على حزب واحد وشخص واحد وشعارات فارغة كتبت على جدران هاوية هشة.والانتصار الثالث ان العالم عرف جيدا اننا شعب متآخ.

لهذا كان مام جلال أحد صمامات الأمان في عراق ما بعد 2003 يحاور الجميع ويفكر كثيرا ويحسبها بدقة، وشهدت فترة رئاسته لدورتين أزمات عراقية كثيرة كان خلالها هو الملاذ الآمن للكثير من القوى السياسية التي تمكن من أن يجد مقاربات كثيرة في ما بينها ونجح في نزع فتيل أكثر من ازمة سياسية في ظروف صعبة جدا اختلطت فيها الأوراق بدرجة كبيرة جدا.

لهذا فإنه كان قريبا من الجميع يفكر بعقلية السياسي الناجح الذي مر بكل الظروف ولا يتردد في قول الحقيقة حتى وإن كانت مؤلمة، إنه لم يكن قائدا كورديا فقط بل كان قائدا عراقيا نجح في مهمته لدورتين متتاليتين.

اليوم يغيب عن مشهدنا السياسي رجل السياسة الكبير،يغيب ونحن في قمة الحاجة له كعراقيين وككورد نحتاج الى الحكمة والروية والرؤية الثاقبة البعيدة المدى التي اعتدناها في قرارات مام جلال سواء في قيادته للاتحاد الوطني الكوردستاني أو في رئاسته للعراق وكيف تصرف بحكمة في أزمات سياسية كانت تعصف بالعراق في أوج مراحل التصدي للإرهاب، تصرف كرجل سياسة وجعل مصلحة العراق فوق المصالح الفئوية والحزبية الضيقة.

حسين علي الحمداني:

صحيفة (الصباح) :

PUKmedia عن الانصات المركزي

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