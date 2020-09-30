المالية النيابية: بإمكان الحكومة صرف رواتب الموظفين

2020/09/30 | 10:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية ان إطلاق رواتب الموظفين لا يحتاج الى اقرار قانون تمويل العجز المالي.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاربعاء 30/9/2020، ان عملية اطلاق رواتب شهر ايلول الجاري للموظفين غير مرتبطة باقرار مجلس النواب لقانون تمويل العجز المالي، مشيرا الى ان الحكومة بامكانها اطلاق الرواتب متى ما شاءت سواء بالاقتراض من البنك المركزي او اي جهة أخرى وتسوية الأمر لاحقا بعد اقرار قانون تمويل العجز المالي.

من جانبه أكد الخبير القانوني طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الحكومة لديها الاموال الكافية لصرف الرواتب ولا يمكن ان تتأثر عملية صرف الرواتب باقرار قانون تمويل العجز المالي، مشيرا الى ان القانون سيحتاج الى عدة ايام لاقراره ولا تأثير له على اطلاق الرواتب.

وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها يوم الثلاثاء 29/9/2020، على إقرار مشروع قانون تمويل العجز المالي، وإحالته الى مجلس النواب.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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