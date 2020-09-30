مرسيدس تطلق نسخ خاصة من سيارات ” E-class” الفاخرة في روسيا

2020/09/30 | 10:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- تتحضر شركة مرسيدس لإطلاق نسخ خاصة من سيارات ” E-class” الفاخرة في روسيا وعدد من البلدان الأخرى.وتأتي نسخ السيارات الجديدة بالعديد من التعديلات مقارنة بنسح “E-class” الحالية، فهيكلها أطول بمقدار 14 سم، إذ يصل طوله إلى أكثر من 5 أمتار بقليل، ولديها العديد من ملامح سيارات الفئة الفاخرة Mercedes-Maybach S، كما زودت […]

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