سائرون : حماية البعثات الدبلوماسية مسؤولية حكومية تضامنية من الجميع

2020/09/30 | 10:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان حماية البعثات الدبلوماسية مسؤولية حكومية تضامنية من الجميع.وقال في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء ” ان : تحالف سائرون ومنذ تشكيل الحكومة السابقة كان من اولوياته حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل عمل الوزارات الامنية وتعزيز دورها بحفظ الامن وحماية […]

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