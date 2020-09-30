سائرون : لا خيار ولا مجال امام الحكومة الا الاقتراض لسد رواتب الموظفين

2020/09/30 | 10:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون الدكتور رياض المسعودي انه لا خيار ولا مجال امام الحكومة الا الاقتراض لسد رواتب الموظفين او الذهاب الى خيارات اكثر صعوبة والتي تسمى بخيارات الصدمة”.وقال المسعودي في تصريح صحفي تابعته المستقلة , ان الحكومة تعمل على سياسية لي الاذرع وترمي بفشلها على مجلس النواب […]

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