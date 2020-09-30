2020/09/30 | 11:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – قتلت قوات الشرطة الاتحادية ارهابيا واصابت اخر ودمرت 4 مضافات في وادي ابو شحمه بكركوك .وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية تلقت المستقلة نسخة منه ” ان قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية نفذت واجب تفتيش وتطهير في وادي ابو شحمه بناحية الرشاد بكركوك ، حيث جرى خلال العملية تبادل لإطلاق النار ، […]

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