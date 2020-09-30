عُرضت للبيع في مزاد إلكتروني.. بريطانيا تقرر إعادة قطعة أثرية ثمينة إلى العراق

2020/09/30 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يستعيد العراق قطعة أثرية ثمينة تم تهريبها سرا وعرضها للبيع في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن صادرتها الشرطة بناء على بلاغ من المتحف البريطاني.وقال موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) البريطاني إن القطعة -التي يعود … Readmore

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