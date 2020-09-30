وزارة الاتصالات تعلن نجاح عملية الصدمة وفرض هيبة الدولة في السيطرة على مواقع تهريب الانترنت

2020/09/30 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأربعاء (30 أيلول 2020)، أن أبرز النتائج المتحققة لعمليات “الصدمة” هي فرض هيبة الدولة في السيطرة رسمياً على مواقع تهريب الانترنت وتحسين جودة الخدمة ضمن محافظات ديالى وكركوك ونينوى، التي عدتها الثقل الاكبر في تهريب … Readmore

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