2020/09/30 | 11:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 47 دقيقة

عمليات كربلاء: خطة الزيارة الأربعينية تدخل حيِّز التنفيذ

منذ ساعتين

انطلاق عملية امنية مشتركة لملاحقة عصابات داعش في وادي الثرثار

منذ ساعتين

المنافذ تتلف حمولة حليب غير صالح وتعيد بضاعة مخالفة في منفذي القائم وطريبيل الحدوديين

منذ 12 ساعة

شرطة كربلاء: القبض على سارقي دار بسبب “شدات بوبجي”

منذ 16 ساعة

النزاهة: السجن عشر سنوات لمدير عام سابق بعد ضبطه متلبساً بالرشوة

منذ 16 ساعة

القطعات الأمنية تدخل حالة الإنذار استعداداً للزيارة الأربعينية

منذ 20 ساعة

الداخلية توجه الأحوال المدنية والجوازات بإلغاء الحجز الالكتروني

منذ 22 ساعة

وزير الداخلية من كربلاء: وصلنا الى مرتكبي جريمة الرضوانية

منذ 22 ساعة

قائد عمليات الانبار يوجه بفتح جسر بزيبز بعد اغلاقه لثمانية اشهر

منذ 23 ساعة

الكاظمي يكلف قائداً جديداً للفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: عبوة ناسفة تستهدف عجلة مدنية قرب الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: عبوة ناسفة تستهدف عجلة مدنية قرب الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).