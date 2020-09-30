الزراعة النيابية تقترح انشاء 4 سدود للاحتفاظ بمياه شط العرب

2020/09/30 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداقترحت لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب، الأربعاء، انشاء 4 سدود في الناصرية والبصرة للاحتفاظ بمياه شط العرب.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في حوار تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان “ العراق عانى من نقص المياه خلال السنوات السابقة بسبب قلة الاطلاقات المائية، مما يستدعي انشاء سدود تمكنه من منع هدر المياه التي يمكن ان يستفيد منها في المستقبل وعدم ذهابها الى الخليج”.

وأضاف الشمري، أن “السنوات المقبلة قد تنذر بتقليل الاطلاقات المائية نظراً لنقص المياه في الجانب التركي”.

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