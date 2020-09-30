التعليم العالي : أكثر من 40 ألف شخص قدموا للدراسات العليا

2020/09/30 | 11:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اعلنت وزارة التعليم العالي، ان أكثر من 40 ألف شخص قدموا للدراسات العليا، مبينة ان مدة التقديم تنتهي مساء اليوم.وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء , انها “ملتزمة بخطة الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020 وتوقيتات التقديم التي تنتهي اليوم بعد أن أتيح على مدى شهر كامل ابتداء […]

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