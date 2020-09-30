عمليات كربلاء : القطاعات العسكرية باشرت تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية

2020/09/30 | 11:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الأربعاء، مباشرتها بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية.وقال الناطق باسم قيادة عمليات كربلاء العميد فاهم الكريطي في بيان إن “القطاعات العسكرية باشرت تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة”.وأضاف، أن “الخطة تتضمن انتشار القطاعات العسكرية على محاور المحافظات: […]

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