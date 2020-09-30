الشمري : لن يتم اغلاق السفارة الاميركية في بغداد بشكل نهائي

2020/09/30 | 11:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد رئيس مركز التفكير المركز السياسي احسان الشمري، انه لن يتم اغلاق السفارة الاميركية في بغداد بشكل نهائي.وقال الشمري في تصريح صحفي تابعته المستقلة ,ان “الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن عن احتمالية استهداف كبير لامريكا، وبالتاكيد فأن العراق هو الارضية المناسبة لذلك”، مبينا انه “لا توجد مؤشرات لاغلاق السفارة الاميركية في […]

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