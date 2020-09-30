2020/09/30 | 11:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

نائب: حماية البعثات الدبلوماسية مسؤولية حكومية تضامنية من الجميع

منذ 11 ساعة

الحكومة تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء العراق ليوم واحد

منذ 12 ساعة

الاعرجي: العراق القوي المستقر المتماسك هو خير للمنطقة وجيرانه من العراق الضعيف

منذ 13 ساعة

السفير الامريكي: المنطقة الخضراء ومطار بغداد تخضع الى سيطرة قوات غير خاضعة لسيطرة الحكومة

منذ 15 ساعة

الكاظمي: حرية الرأي والتعبير والتظاهر مكفولة وفق القانون واستهداف الناشطين حالة غير مقبولة

منذ 16 ساعة

“تقدم” تنشر قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم

منذ 17 ساعة

ملا طلال يعلن القبض على أكثر من 20 مسؤولاً بتهم فساد مالي وإداري

منذ 17 ساعة

المالكي معزياً بوفاة الصباح: الراحل كرس حياته وجهده لخدمة بلده وأمته

منذ 17 ساعة

تحالف القوى: الصباح كان ناصحاً ومدافعاً وحريصاً على العراق وشعبه

منذ 17 ساعة

الكاظمي: الصباح ساهم في تعزيز مسيرة العراق الجديد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يوجه رسالة لعناصر المقاومة ويحذر من بعض الفصائل والقيادات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يوجه رسالة لعناصر المقاومة ويحذر من بعض الفصائل والقيادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).