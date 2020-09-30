إعمار 500 منزل مدمر وافتتاح 12 مشروعا خدميا في نينوى

2020/09/30 | 11:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة نينوى، الأربعاء، عن الشروع بإعمار 500 منزل مدمر في ناحية بعشيقة، فيما أشار إلى افتتاح 12 مشروعا خدميا.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “المنازل التي شرعت الملاكات الهندسية والفنية في بلديات نينوى بإعمارها هي ضمن المرحلة الثانية من مشروع اعمار المنازل المدمرة في الناحية”، منوها بأن “تخصيصات اعمارها ستمول من مبالغ صندوق المناطق المتضررة وستنتهي اعمالها مطلع شهر اذار المقبل”.وأضاف الجبوري، أن “الملاكات الهندسية في بلديات نينوى وبالتعاون مع شركات وزارة الاعمار، افتتحت امس داخل الناحية 12 مشروعا خدميا، منها مراكز صحية ومستشفى كرفاني لمصابي فيروس كورونا واربع مدارس موزعة بين ثانوي وابتدائي، ومركزان بلديان لتقديم الخدمات لسكان ناحية بعشيقة بعد الدمار الذي لحق بها جراء احتلال الناحية من قبل ارهابيي داعش”.



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