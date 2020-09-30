خبير اقتصادي: الربط السككي مع الكويت يجعل العراق ممراً للسلع المنتجة في الخليج لا اكثر

2020/09/30 | 11:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار الخبير الاقتصادي عامر الجواهري ، ان الربط السككي مع الكويت يجعل العراق ممرا للسلع المنتجة في الخليج لا اكثر ، مبينا ان مشاريع الكويت العملاقة “الربط السككي” تسعى الى إستهداف أسواق العراق وإيران وتعيق تنفيذ المشاريع السككية ضمن مسارات القناة الجافة.وقال الجواهري في تصريح صحفي […]

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