عمليات كربلاء تعلن دخول الخطة الامنية للزيارة الاربعينية حيز التنفيذ

2020/09/30 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات كربلاء اليوم الأربعاء، (30 أيلول 2020)، عن دخول الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية حيِّز التنفيذ والمباشرة بها.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن المتحدث باسم قيادة عمليات كربلاء فاهم الكريطي قوله: القطاعات العسكرية باشرت تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة … Readmore

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