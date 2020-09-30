الخارجية الامريكية تصدر بياناً بشأن حادثة الرضوانية في بغداد

2020/09/30 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الخارجية الأمريكية في بغداد، الأربعاء (30 أيلول 2020)، بياناً بشأن حادثة الرضوانية التي راح ضحيتها 5 أشخاص بسقوط صاروخين على أحد المنازل.وقالت الوزارة في بيان نقلته السفارة الأمريكية في بغداد : نشعر بالسخط بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف … Readmore

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