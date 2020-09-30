امانة بغداد تعلن المباشرة بمشروع سكني استثماري جديد وسط العاصمة

2020/09/30 | 11:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

اعلنت امانة بغداد،اليوم الاربعاء، المباشرة بمشروع سكني استثماري جديد وسط العاصمة .

وذكر بيان للامانة تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن" قسم الاستثمار التابع للامانة يشرف على تنفيذ مشروع سكني استثماري جديد في منطقة عرصات الهندية يضم (5) عمارات تحوي (150) شقة بارتفاع (16) طبقة .

وتابع البيان ان " المشروع يطل على نهر دجلة ويضم ايضاً مولاً تجارياً ومسبحاً وخدمات متكاملة ".

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