2020/09/30 | 11:16 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 | 11:02 صباحاً | عدد القراءات : 12

انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع على طريق مطار بغداد

اعلن مصدر امني عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع على طريق مطار بغداد ".

ونقلت وسائل إعلام محلية ان عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في الطريق الدولي إلى مطار بغداد.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع على طريق مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع على طريق مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).