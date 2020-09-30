نيويورك تايمز: إغلاق السفارة الأميركية ببغداد يقوض عمل المهمات الدولية في العراق

2020/09/30 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف ثلاثة مسؤولين أميركيين عن تفاصيل تهديد وزير الخارجية مايك بومبيو بإغلاق السفارة الأميركية ببغداد في غضون أسابيع.

المسؤولون قالوا لصحيفة نيويورك تايمز، إن بومبيو ربط إغلاق السفارة بفشل الحكومة العراقية في منع الميليشيات المدعومة من إيران من إطلاق الصواريخ على السفارة، مبينين أن هذه الخطوة ستضع الدبلوماسيين الأميركيين بعيدًا عن الأذى، لكنها قد تُفشل الجهود المبذولة من سنوات لتحقيق الاستقرار في الحكومة العراقية ومنعها من الاعتماد بشكل كبير على إيران، الى جانب تقويض المهمات الدولية لتدريب قوات الأمن العراقية.

وأضافت الصحيفة، أن واشنطن تعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظميرجلا “وطنيًا” قادرًا على الحد من النفوذ الإيراني وتوجيه أمة مزقتها الاضطرابات السياسية وتفشي فيروس كورونا والعنف.

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