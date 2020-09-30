رئيس مجلس الامة الكويتي: الشيخ الصباح كان قائدا للمسيرة وحارسا للدستور

2020/09/30 | 11:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم، ان الشيخ صباح الاحمد الصباح كان قائدا للمسيرة وحارسا للدستور.وقال في كلمة له خلال اداء امير الكويت الشيخ نواف الاحمد اليمين الدستورية ان "الشيخ الصباح قاد البلد الى بر الامان في وقت تشتعل الازمات من حولنا".واضاف نحن واثقون بالشيخ نواف لقيادة الكويت للازدهار./انتهى10

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