إنطلاق عملية أمنية في وادي الثرثار

2020/09/30 | 11:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنطلقت اليوم عملية أمنية في وادي الثرثار بالعراق.

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