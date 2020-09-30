بالصور..بدء اجتماع مجلس وزراء اقليم كوردستان

2020/09/30 | 11:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ قبل قليل، الاجتماع الاعتيادي لمجلس وزراء اقليم كوردستان، في العاصمة اربيل لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس وزراء اقليم كوردستان سيناقش عدد من الملفات المهمة.

واضاف: ان الاجتماع سيشهد مناقشة تقرير عن الاوضاع في المناطق المستقطعة، بالاضافة الى الحوار بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول الاوضاع الراهنة في المناطق المستقطعة.

PUKmedia خاص ‌

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