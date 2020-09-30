مصرف الرشيد يعلن منح سلف لكبار السن من المتقاعدين الموطنة رواتبهم

2020/09/30 | 11:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد، الاربعاء، عن منح سلف لكبار السن من المتقاعدين الموطنة رواتبهم لديه من عمر 72 سنة وحتى الـ80.وقال المكتب الاعلامي للمصرف إن “التعليمات الجديدة حددت عمر المتقاعد ان يزيد عن ٧٢ سنة ولا بتجاوز ٨٠ سنة وتوثق … Readmore

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