يا السيد الكاظمي، على ذقون من تضحك، الشعب أم ذقنك؟ - كاظم حبيب

2020/09/30 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب عادت لعبة تشكيل اللجان التحقيقية إلى الواجهة ثانية، سواء بمقترح من "سائرون" السائرة إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، أم من رئيس الحكومة ذاته، الذي لا يريد أن يعرف ما هو عارف به.



هل حقاً لا يعرف رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، أو رئيس جهاز المخابرات الجديد، أو المسؤول الأول عن "سائرون"، من هم الذين يطلقون صواريخ كاتيوشا المستوردة من إيران أو الموجودة في عنابر خزن السلاح لدى الحشد الشعبي أو ح ......





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