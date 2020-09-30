عاجل | زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوجه رسائل للمشككين

2020/09/30 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يوجه رسالة للمشككين: يجب أن تبقى المقاومة عراقية لا شرقية ولا غربية.

– السيد الصدر: لا تحولوا المقاومة الى مقاولة ولا الجهاد الى سياسة.

– السيد الصدر: لا تحولوا فوهات أسلحتكم التي وجهتموها الى العدو لصدور أخوتكم وشعبكم.

– السيد الصدر: لا تعرضو الشعب الى الحرب والقصف وتقتلوهم بلا وجهة حق وإن كان خطأ.

– السيد الصدر: القوى الخارجية تريد النيل من عراقنا وأمنه واستقراره وسيادته.

– السيد الصدر: علينا العمل على إنهاء التواجد العسكري الأميركي وتقنين سفارته بالطرق الدبلوماسية والدولية وبكل ما اوتينا من حجة وقوة.

– السيد الصدر: لا تشمتوا أعداءنا بنا وعلى رأسهم “الاستعمار والإرهابيين والفاسدين” ومن يتربص بنا بالخارج حقدا على وطننا وديننا ووحدتنا وعقيدتنا.

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