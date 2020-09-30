القوات الأمنية تطلق عملية أمنية في وادي الثرثار لملاحقة عناصر داعش الإرهابي

2020/09/30 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت القوات الأمنية العراقية عملية أمنية في وادي الثرثار لملاحقة عناصر داعش الإرهابي.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، انه بتخطيط وإشراف من قيادة العمليات المشتركة، شرعت قيادة القوات البرية بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في وادي الثرثار لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية.

وأضافت الخلية في بيان أن هذه العملية تأتي وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن عدة محاور بإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

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