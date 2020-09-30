القيادة المركزية الأميركية تثمن دور القوات العراقية في ملاحقة مطلقي صواريخ الكاتيوشا

2020/09/30 | 11:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت القيادة المركزية الأميركية وجود بعض المخاطر على قواتها في العراق.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية، فرانك ماكينزي، رغم انه دائما ما يكون هناك عنصر المخاطرة، إلا أن العراقيين الحقيقيين هم من يريد حماية القوات الأميركية.

وثمن ماكينزي دور القوات العراقية في ملاحقة مطلقي صواريخ الكاتيوشا، مؤكدا ان عملهم يستحق التقدير، وذكر بأن التواجد العسكري الأميركي في العراق سيتقلص في شهر أيلول الحالي الى ثلاثة آلاف جندي.

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