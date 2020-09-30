امانة بغداد يصرف النظر عن إقامة معسكر خارجي

2020/09/30 | 11:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..صرف نادي أمانة بغداد الرياضي، النظر عن فكرة اقامة معسكر تدريبي خارجي لفريق كرة القدم الاول قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز، حيث جاء التخلي عن فكرة المعسكر الخارجي نزولاً عند رغبة الجهاز الفني الذي قدم طلباً لإدارة النادي لإلغاء المعسكر بسبب النقص في بعض المراكز إضافة إلى تأخر وصول المحترفين.

وقال المدير الفني عصام حمد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “إلغاء المعسكر الخارجي لن يكون له ذلك التأثير الكبير على استعدادات الفريق لأن نادي أمانة بغداد وفي هذه الفترة بالذات لن يستطيع تجميع الفريق بكامل عناصره للعب خارج الوطن، حيث نعاني من نقص في بعض المراكز اضافة الى عدم وصول المحترفين لحد هذه اللحظة بسبب إجراءات الإقامة والفيزا الامر الذي سيغيب اسباب نجاح المعسكر”.

واشار إلى “اننا نسعى الان للاستعاضة عن المعسكر بتكثيف الوحدات التدريبية الصباحية والمسائية واجراء عدد من المباريات الودية التي تنعكس ايجابا على مستوى الفري”.

و أكد حمد ان “الفريق يمضي بخطوات ثابتة خلال مدة الإعداد، و نأمل ان ينعكس ذلك في بطولة الدوري الممتاز التي نسعى خلالها للظهور بمظهر يليق بكتيبة اسود العاصمة”.



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