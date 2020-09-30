تشكيل لجنة لحسم ملف منتسبي الجيش السابق من الذين لا يمتلكون قاعدة بيانات

2020/09/30 | 12:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اوعز وزير الدفاع جمعة عناد الجبوري، بتشكيل لجنة في الوزارة تضم المديرية العامة لشؤون المحاربين ودائرة التقاعد العسكري، لحسم ملف منتسبي الجيش السابق من الذين لا يمتلكون قاعدة بيانات تؤهلهم لنيل حقوقهم التقاعدية.وقالت الامين العام لحزب اليقين الوطني، النائب السابق، باسمة الساعدي في بيان اليوم الاربعاء “بناءً على المبادرة التي تقدمت بها إلى […]

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